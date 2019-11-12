Энергетика
РБКДобыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
Российская нефть находится в верхней части спектра — более $40, дороже даже, чем нефть США, добываемая в Мексиканском заливе. Оценка Saudi Aramco близка к оценке российского правительства, но немного завышена, говорит РБК источник, близкий к кабмину.
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По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель. Российская нефть находится в верхней части спектра — более $40, дороже даже, чем нефть США, добываемая в Мексиканском заливе.РБК16:00
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