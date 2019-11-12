Энергетика
РБКДобыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
Для России основную долю полной себестоимости нефти составляют налоги. Замминистра энергетики Павел Сорокин в феврале 2019 года говорил в интервью «Ведомостям», что себестоимость российской нефти сегодня составляет $25 и меньше, «все остальное — налоги».
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с чего всё началось
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель. Российская нефть находится в верхней части спектра — более $40, дороже даже, чем нефть США, добываемая в Мексиканском заливе.РБКвчера в 16:00
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