По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель. Российская нефть находится в верхней части спектра — более $40, дороже даже, чем нефть США, добываемая в Мексиканском заливе.

с чего всё началось

Для России основную долю полной себестоимости нефти составляют налоги. Замминистра энергетики Павел Сорокин в феврале 2019 года говорил в интервью «Ведомостям», что себестоимость российской нефти сегодня составляет $25 и меньше, «все остальное — налоги».

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

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