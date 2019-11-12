Энергетика
РБКДобыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель. Российская нефть находится в верхней части спектра — более $40, дороже даже, чем нефть США, добываемая в Мексиканском заливе.
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Общество
Север Сахалина завтра ждут осадки и ветер
13 ноября на территории Охинского, Ногликского, Александровск-Сахалинского районов прогнозируются умеренные осадки (до 14 мм) в виде снега, усиление ветра до 20-26 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области со ссылкой на сахалинское управление Росгидромета.
Сахалин.Инфо вчера в 23:58
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
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При строительстве космодрома «Восточный» Путин указал на воровство
В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин заявил о хищениях при строительстве космодрома «Восточный».
Моя Москва.онлайн вчера в 05:03
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Матч между «Динамо» и «Шахтером» завершился расистским скандалом
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Артемий Лебедев написал поучительное обращение к Кадырову
News.ru вчера в 04:02
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СК задержал двух мужчин за угрозы судье Мосгорсуда убийством
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RT на русском вчера в 14:07
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Сборной России Кубок Карьяла не удался
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News.ru вчера в 05:07
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Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
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Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
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Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
РИА Новости вчера в 11:00
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Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
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Пристайко рассказал об обсуждении даты встречи в нормандском формате
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что страны — участники нормандского формата по дипломатическим каналам обсуждают приблизительные даты проведения саммита по урегулированию ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:43
Хоккей
Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии
Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии. Наших соперников представляла команда из лиги Онтарио.
Газета.Ru вчера в 23:24
Политика
В Пентагоне не поняли причин заморозки военной помощи Украине
Белый дом и Госдеп не пояснили Пентагону свое решение заморозить военную помощь Украине.
ФАН вчера в 23:53
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Общество
Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы
Напомним, весной 2018 года главу компании KGL Investment Марию Лазареву осудили на 10 лет за якобы невыполненный госконтракт по созданию портового хаба.
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Общество
КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров
Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском вчера в 13:38
Общество
Изменение климата может сделать Россию торговым лидером
ФАН вчера в 22:44
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
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В Тюмени полиция задержала известного блогера
В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
Вестник вчера в 20:35
Авто
Названа стоимость Lada Vesta с вариатором
Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.
Известия вчера в 12:47
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК вчера в 04:54
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Рэпер Баста подарил ростовскому СКА новый автобус
КП - Ростов-на-Дону 10 ноября в 08:27
Происшествия
Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили
Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:18
Происшествия
В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути
Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (РФ)-Жаохэ (КНР) в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она везла в Китай, сообщает во вторник Хабаровская таможня.
РИА Новости вчера в 20:14
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости 10 ноября в 07:43
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Следком опубликовал видео из квартиры профессора Соколова
Kazanfirst.ru вчера в 13:05
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 01:40