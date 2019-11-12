Энергетика

РБКРБКДобыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель. Российская нефть находится в верхней части спектра — более $40, дороже даже, чем нефть США, добываемая в Мексиканском заливе.
Читать в источнике
Комментировать182
с чего всё началось
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco — самая прибыльная в мире — 9 ноября опубликовала 658-страничный проспект (.pdf
) своего первичного публичного размещения акций (IPO).
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Saudi Aramco сочла добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире

Коммерсантъвчера в 20:37

Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире

РИА Новостивчера в 21:37

Российскую нефтедобычу назвали одной из самых дорогих в мире

Московский Комсомолецвчера в 22:35

Стоимость добычи нефти в России назвали одной из самых высоких в мире

RT на русскомвчера в 21:31

Saudi Aramco оценила себестоимость добычи нефти в России более чем в $40 за баррель

ТАССвчера в 23:22

Подсчитана стоимость добычи нефти в России

Lenta.ruвчера в 18:59

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

РБКвчера в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Общество

На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию

Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Хоккей

Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала

Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Футбол

Полузащитник «Спартака» Крал заявил о желании попробовать себя в АПЛ

Полузащитник московского "Спартака" и сборной Чехии Алекс Крал заявил о желании попробовать себя в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru вчера в 17:25
Общество

От наличных денег полностью отказались 2% россиян

Большинство (89%) россиян предпочитают расплачиваться наличными, от расчета таким способом полностью отказались только 2% граждан, следует из опроса "Левада-Центр", опубликованном на сайте организации в понедельник.
Интерфакс вчера в 02:46
Общество

Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых.
REGNUM вчера в 03:37
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ

Чемпионат 10 ноября в 13:24
Общество

Синичкин день отмечается в России

Зиновий и Зиновия были родными братом и сестрой, жили в III веке в Каппадокии.
Телепорт вчера в 18:35
Политика

Помпео заявил о поставках оружия для «борьбы с русскими» на Украину

Газета.Ru вчера в 12:33
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории кинокомиксов

Мойка78 09 ноября в 07:38
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу на свадьбе в Москве

Правоохранительные органы задержали мужчину, устроившего стрельбу на севере Москвы на свадьбе.
Известия вчера в 23:27
Общество

В Совфеде предлагают, как лучше применять штрафы к родителям

Административный штраф или арест могут грозить родителю, который не разрешает детям видеться с близкими родственниками или отказывается выполнять решение суда о передаче ребёнка другому родителю.
Красная весна вчера в 21:50
Происшествия

В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути

Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (РФ)-Жаохэ (КНР) в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она везла в Китай, сообщает во вторник Хабаровская таможня.
РИА Новости вчера в 20:14
Шоу-бизнес

Максим Фадеев отправится с артистами лейбла в кругосветное путешествие

В конце октября 51-летний Максим Фадеев неожиданно расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA.
StarHit.ru вчера в 11:00
Энергетика

«Нафтогаз» повысил цену на газ для населения в ноябре

Компания «Нафтогаз Украины» повысила цену для населения до 4899 гривен ($200) за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов).
RT на русском вчера в 18:45
Футбол

Темнокожий украинский борец пристыдил сограждан за расизм

Lenta.ru вчера в 23:35
Транспорт

Участок трассы в обход Челнов начнут строить в 2020 году

БИЗНЕС Online вчера в 06:32
Политика

Путин указал на воровство при строительстве космодрома «Восточный»

Газета.Ru вчера в 06:00
Общество

Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного

Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Волгоградская правда 10 ноября в 11:53
Происшествия

Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ попросил принести ему в СИЗО очки

РБК вчера в 18:41
Армия и оружие

Украинские моряки испытали возле Одессы американские катера

Военнослужащие ВМС Украины около Одессы провели испытания катеров типа Island, предоставленных Соединёнными Штатами.
RT на русском 09 ноября в 22:45
Политика

Моралес вылетел из Боливии в Мексику

Моралес ранее сообщил, что покидает страну и направляется в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа

«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Происшествия

Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае

Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Шоу-бизнес

Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж

19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru 10 ноября в 05:22
Общество

ФБК обнаружил у прокурора Москвы недвижимость в Черногории и Испании

CBS Media вчера в 13:09
Шоу-бизнес

Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»

«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
StarHit.ru вчера в 03:00
Общество

Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира

В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.
REGNUM вчера в 01:31
Общество

КС разрешил изымать имущество у семей и знакомых коррупционеров

Фактически Конституционный суд поставил точку в этом споре и теперь в доход государства может быть обращено имущество любого человека, если он не докажет законность его происхождения, констатирует адвокат Захарченко Александр Горбатенко.
Ведомости вчера в 16:20
Здоровье

Тяжелобольная пациентка судится с Минздравом из-за препарата

Тяжелобольная пациентка из Тульской области Анна Окорочкова судится с Минздравом из-за отказа в закупке препарата.
РЕН ТВ 10 ноября в 04:38
Общество

Гороскоп на 12 ноября: Скорпионы, вас ждет романтическое знакомство

Не стоит сегодня принимать важные решения: можно натворить много ошибок.
Primpress.ru вчера в 20:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное