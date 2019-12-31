Энергетика

ИзвестияИзвестияРоссия установила постсоветский рекорд по добыче нефти

Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 млн т нефти, что эквивалентно 11,25 млн баррелей в сутки.
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Россия достигла постсоветского рекорда по добыче нефти

РБКвчера в 14:05

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Добыча нефти в России в 2019-м году превысила 560 миллионов тонн

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Россия установила рекорд постсоветских времён по добыче нефти

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Россия перевыполнила сделку ОПЕК+ на 2,6%

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Россия побила постсоветский рекорд добычи нефти, несмотря на сделку ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 10:03

Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

Forbesвчера в 07:25
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СМИ: президент Польши не поедет в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти Холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе "Яд Вашем".
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Пентагон не уверен в гибели иранского генерала в Багдаде

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В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК 06:19
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
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Три человека погибли из-за ДТП в Братске

В Братске при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли три человека.
РБК 02:29
Происшествия

Волгоградцы спасли женщину-таксиста от напавшего на нее пассажира

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Bimru.ru 00:35
Происшествия

В Красноярском крае главу района арестовали за взятку

Глава Козульского района в Красноярском крае обвиняется в получении крупной взятки, он арестован, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
РИА Новости 02:18
Политика

В Госдуме ответили на претензии эстонских властей на земли в России

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек прокомментировал слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России.
РИА Новости вчера в 08:13
Армия и оружие

На Урале и в Поволжье военные впервые получат С-400 «Триумф»

В Самарской и Свердловской областях военные впервые получат зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.
РЕН ТВ 05:19
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Экранизация шутера Uncharted снова лишилась режиссера

Газета.Ru 31.12.19 в 07:25
Политика

Варшава увидела «руку Кремля» в споре Польши с ЕС о судебной реформе

Шеф канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский обвинил Россию в причастности к спору Варшавы с ЕС по поводу судебной реформы.
РИА Новости 05:03
Политика

В МИД назвали убийство Сулеймани «новой реальностью»

После операции США по ликвидации главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани мир столкнулся с новой реальностью – убийством официального лица другим государством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
Взгляд.ру 06:32
Космос

Горячие пятна пульсара сгруппировались у южного полюса

N+1 30.12.19 в 19:02
Хоккей

Сборная России сыграет со Швецией в полуфинале МЧМ по хоккею

Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), в первом полуфинале сборная России сыграет с национальной командой Швеции, а во втором Канада встретится с Финляндией.
RT на русском вчера в 16:34
Музыка

В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн

Впервые с концертом в Пермь приедет солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Рифей-Пермь 01 января в 14:05
Авто

Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

Наступил 2020 год, а это значит, что в законодательстве произошли многочисленные изменения.
Car.ru 01 января в 02:26
Политика

В парламенте Ирака призвали принять закон о выводе иностранных войск

Два крупнейших блока в парламенте Ирака - "Саирун" и "аль-Фатх" - призвали после гибели главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани принять закон о выводе иностранных войск с территории страны, говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости заявлении блоков.
РИА Новости 06:15
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Подмосковье

Уточняется, что площадь возгорания составила 101 кв. м. Ранее сообщалось о гибели двух человек в результате пожара в многоквартирном доме в городе Чапаевске Самарской области.
RT на русском 04:32
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Здоровье

Тысячи тюменцев стали участниками профилактических мероприятий

В Тюмени и Тюменской области в прошлом году специалисты центра медицинской профилактики Многопрофильного консультативно-диагностического центра (МКДЦ) провели больше тысячи профилактических мероприятий.
Megatyumen.ru 03:26
Энергетика

Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

В Белоруссии администрации двух нефтеперерабатывающих заводов заявили о том, что поставки нефти из России прекратились.
REGNUM 03:50
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03:23
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Росстандарт опубликовал список заправочных станций, при проверке которых были выявлены нарушения.
РИА Новости 04:39
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

ФСИН отреагировала на публикации СМИ об избиениях заключенных в изоляторе Кемеровской области.
Российская газета вчера в 10:24
Армия и оружие

Ракетные войска проведут свыше 200 учений в 2020 году

News.ru 05:56
Общество

4 новосибирца выиграли по миллиону в новогодней лотерее

Вчера, 1 января, состоялся тираж «Русского лото». По его итогам 4 жителя Новосибирской области выиграли по миллиону рублей.
НГС вчера в 00:07
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В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском вчера в 05:18
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