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ТАСС
ТАСС

Добыча нефти в России в августе снизилась на 12,9%

Добыча нефти и газового конденсата в России в августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 12,9%, до 41,7 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).В источнике
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Lenta.ru

Экспорт нефти из России упал

Lenta.ru04:59
ТАСС

Добыча нефти в России в августе снизилась на 12,9%

ТАСС04:22
Коммерсантъ

Россия снизила в августе добычу нефти на 12,8%

Коммерсантъ01:56
ИА Красная Весна

Экспорт российской нефти в дальнее зарубежье снизился

ИА Красная Весна05:37
Rambler News Service

Поставки российской нефти в Белоруссию в январе-августе снизились в 1,6 раза

Rambler News Service04:32
Российская газета

Россия в августе увеличила добычу нефти на 5,1%

Российская газета03:58
Интерфакс

Добыча «Газпрома» в августе выросла к июлю на 7% на росте экспорта

Интерфакс02:28

Астрономы получили самые детальные снимки поверхности Солнца

Немецкие ученые на модернизированном солнечном телескопе GREGOR, крупнейшем в Европе, получили самые детальные за всю историю наблюдений с Земли изображения поверхности Солнца и выявили мельчайшие особенности структуры его магнитных полей.
РИА Новости05:03

Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Постпред России в Женеве считает, что реформа ВОЗ должна проводиться после пандемии

Инициатива Парижа и Берлина Инициатива Франции и Германии о реформировании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) может быть официально представлена в октябре, заявил Гатилов.
ТАСС07:02

Минск утвердил асимметричный список санкций в отношении стран Балтии

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Минск утвердил асимметричный список санкций против стран Балтии в качестве ответа на принятые ими ранее санкции в отношении республики.
Инфорос07:12

Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей

Комментируя записи с камер видеонаблюдения, адвокат Добровинский заявил, что перед смертельным ДТП в джип Ефремова не садились пассажиры, а сам он двигался с Глазовского переулка к Садовому кольцу с нарушением правил.
Газета.Ruвчера в 09:38
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