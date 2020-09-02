Добыча нефти в России в августе снизилась на 12,9%
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Добыча нефти и газового конденсата в России в августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 12,9%, до 41,7 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).В источнике
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Поставки российской нефти в Белоруссию в январе-августе снизились в 1,6 раза
Rambler News Service04:32