Добыча нефти и газового конденсата в России в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 16,2%, до 39,63 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

Добыча нефти в России в июле снизилась на 16,2%

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