Энергетика
ТАССДобыча нефти в России в июле снизилась на 16,2%
Добыча нефти и газового конденсата в России в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 16,2%, до 39,63 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
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Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
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Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
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Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
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