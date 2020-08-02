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ТАСС
ТАСС

Добыча нефти в России в июле снизилась на 16,2%

Добыча нефти и газового конденсата в России в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 16,2%, до 39,63 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).В источнике
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Взгляд.ру

Россия снизила экспорт нефти в июле

Взгляд.рувчера в 07:46
ИА Красная Весна

В июле среднесуточная добыча газа «Газпрома» увеличилась на 3%

ИА Красная Веснавчера в 05:03
News.ru

Нефтедобыча в РФ в июле упала на 16,2%

News.ruвчера в 07:44
ТАСС

Добыча нефти в России в июле снизилась на 16,2%

ТАССвчера в 06:42
Профиль

В России в июле снизилась добыча газа и нефти

Профильвчера в 05:33
Московский Комсомолец

Добыча нефти в России в июле снизилась более чем на 16 процентов

Московский Комсомолецвчера в 07:20
Интерфакс

Среднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню

Интерфаксвчера в 03:55

Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»

Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК02:43
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ФСБ задержала 42 подпольных оружейника в 12 регионах России

"В 12 регионах пресечена деятельность 42 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны", - рассказали в ФСБ.
Газета.Ru02:53
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