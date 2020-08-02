Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Добыча нефти в России в июле снизилась на 16,2%

Добыча нефти и газового конденсата в России в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 16,2%, до 39,63 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Россия снизила экспорт нефти в июле

Взгляд.рувчера в 07:46
Интерфакс

Среднесуточная добыча газа «Газпрома» в июле выросла на 3% к июню

Интерфаксвчера в 03:55
News.ru

Нефтедобыча в РФ в июле упала на 16,2%

News.ruвчера в 07:44
ТАСС

Добыча нефти в России в июле снизилась на 16,2%

ТАССвчера в 06:42
Профиль

В России в июле снизилась добыча газа и нефти

Профильвчера в 05:33
ИА Красная Весна

В июле среднесуточная добыча газа «Газпрома» увеличилась на 3%

ИА Красная Веснавчера в 05:03
Московский Комсомолец

Добыча нефти в России в июле снизилась более чем на 16 процентов

Московский Комсомолецвчера в 07:20
Реклама
Реклама

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русскомвчера в 07:09
182
Реклама
Реклама

Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

В 80 субъектах России либо ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, либо заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новостивчера в 07:12
106
Реклама
Реклама
Реклама

В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
РИА Новости1 августа в 07:43
2,2K
Реклама
Реклама
Реклама