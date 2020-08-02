Энергетика
ТАССДобыча нефти в России в июле снизилась на 16,2%
Добыча нефти и газового конденсата в России в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 16,2%, до 39,63 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
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Июльский экспорт российской нефти через порты упал относительно июня на 24-46% - ЦДУ ТЭК
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