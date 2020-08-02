Энергетика
ТАССДобыча нефти в России в июле снизилась на 16,2%
Добыча нефти и газового конденсата в России в июле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 16,2%, до 39,63 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Общество
В Турции изменились правила выдачи еды на шведских столах
RT на русском 12:24
Общество
В РФ намерены выдавать новое пособие на детей в 11 тысяч рублей
Госдума уже одобрила инициативу. В России намереваются ввести новое пособие для нуждающихся семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Слава труду (Бавлы) 06:46
Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
Происшествия
Сын бывшего грузинского премьера ранил ножом внука экс-депутата
Грузинские полицейские задержали сына бывшего премьер-министра республики Зураба Жвании из-за ранения внука экс-депутата парламента Гоги Топадзе.
Известия 13:52
Общество
Мэр Ялты прокомментировал действия охранника пляжа с нагайкой
Мэр Ялты Иван Имгрунт прокомментировал действия охранника с нагайкой, прогонявшего туристов с пляжа.
Lenta.ru 13:19
Автоспорт
Хэмилтон одержал победу на трех колесах
Motorsport.com Россия 11:17
Общество
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
Космос
Crew Dragon приводнился у побережья США
RT на русском 14:48
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж
18-летняя дочь Бориса Немцова Дина вышла замуж. Об этом сообщила мать девушки телеведущая Екатерина Одинцова в своем Instagram.
Открытый Нижний 11:40
Армия и оружие
Украина передала Израилю секреты российских МиГ-29
Как сообщает портал «Avia.pro», Израиль получил возможность исследовать российские истребители МиГ-29 и лучше разработать свою защиту против этих самолётов.
ГЛАС.RU 11:52
Происшествия
У муниципального депутата Юлии Галяминой за сутки прошли два обыска
Юлия Галямина может стать третьим человеком, осужденным по уголовной статье о нарушениях на пикетах и митингах.
Эхо Москвы вчера в 03:01
Кино
Джеймс Кэмерон показал готовые кадры из продолжения «Аватара»
В 2009 году состоялась премьера фантастического фильма Джеймса Кэмерона «Аватар».
Shraibikus News 09:44
Политика
Колонну белорусской бронетехники заметили у границы с Россией
В Белоруссии около границы с Россией очевидцы засняли колонну белорусской бронетехники. Кадры публикует «Новая газета».
Lenta.ru 14:38
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета 04:06
Космос
В созвездии Геркулеса нашли «новорожденную» первичную галактику
Благодаря японской обсерватории "Субару" астрономы обнаружили в созвездии Геркулеса недавно сформировавшуюся галактику, в звездах которой практически нет элементов тяжелее водорода и гелия.
ТАСС Наука 31 июля в 23:04
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна вчера в 21:37
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В субботу, 1 августа, стало известно о том, что задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов.
Piter.tv вчера в 03:04
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:42
Политика
В Крым прибыл депутат Верховной рады Медведчук
Симферополь, 2 августа 2020, 21:28 — REGNUM В Крым прибыл украинский политик Виктор Медведчук, который является главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
REGNUM 14:28
Общество
Суд отклонил иск москвичей к Путину о карантинных выплатах детям
Верховный суд РФ не стал изучать коллективный иск столичных родителей к Владимиру Путину о нарушении прав детей старше 16 лет, которым не положены "антивирусные" выплаты, установленные в качестве меры поддержки государства в период пандемии, делится "МБХ медиа".
ЗакC.Ру 08:03
Общество
Мишустин снял ограничения на въезд для граждан Швейцарии
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничения на въезд в РФ для граждан Швейцарии в преддверии возобновления авиасообщения с этой страной 15 августа, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 07:11
Политика
Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского народа
Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало заявил, что действия президента страны Александра Лукашенко подталкивают граждан к "майдану".
Газета.Ru 14:27
Футбол
Селюк: «Не удивлюсь, если Конате забьет больше, чем Кокорин»
Не удивлюсь, если Конате забьет больше, чем Кокорин.
Bobsoccer 12:13
Происшествия
Австриец отбил пальцы у слепка скульптуры XIX века при съемке селфи
Австрийский турист во время съемки селфи в итальянском музее отбил пальцы ног у гипсового слепка знаменитой скульптуры Полины Бонапарт работы итальянского скульптора Антонио Кановы (1757-1822), сообщил арт-критик Витторио Згарби.
РИА Новости 14:42