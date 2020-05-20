Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Добыча нефти в США сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки

Добыча нефти в США за последнюю неделю уменьшилась на 100 тысяч баррелей и достигла 11,5 миллиона баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Добыча нефти в США сократилась на 100 тысяч баррелей в сутки

Телеканал 360°вчера в 13:47

США за неделю снизили добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки

Аргументы и Фактывчера в 12:13

Цены на нефть штурмуют максимумы с начала кризиса на фоне снижения запасов в США

Вести.Ruвчера в 11:13

США за неделю сократили нефтедобычу ещё на 100 тысяч баррелей в сутки

News.ruвчера в 11:11

Суточная добыча нефти в США снизилась еще на 100 тыс. баррелей в сутки

ИА Красная Веснавчера в 11:54

В США добыча нефти за неделю сократилась на 100 тысяч баррелей

Газета.Ruвчера в 10:52

США за неделю снизили добычу еще на 100 тыс. баррелей в сутки

ТАССвчера в 11:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 07:48, Ашберн
Общество

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
6
Происшествия

Жительница Коломны призналась в убийстве своего сына

Жительница Коломны призналась в убийстве своего девятимесячного сына, сообщается на сайте подмосковного главка СК России.
РБК 04:30
15
Общество

Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
220
Политика

Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Президент России Владимир Путин в день рождения министра обороны Сергея Шойгу подписал указ о его награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами, сообщается пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:03
826
Армия и оружие

США могут разметить ядерное оружие в Польше

Чуть позже посол США в Польше Джорджетта Мосбахер написала в своём Twitter, что США могут передислоцировать своё ядерное оружие из Германии в Польшу.
MOS.news 18 мая в 09:29
105
Общество

Верховный суд уточнил, за какие ошибки судей могут лишить мантии

Верховный суд РФ разъяснил, какое количество процессуальных ошибок должен допустить судья, чтобы лишиться мантии: спать на заседании нельзя, но опоздать на работу можно.
РИА Новости 07:19
Общество

В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса

В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:58
349
Общество

Forbes перечислил богатейших российских наследников

Газета.Ru 03:58
104
Общество

«Я получаю реально много денег»: Мясников рассказал о своих доходах

Главный врач ГКБ имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников рассказал журналисту Владимиру Соловьеву о своих заработках и недвижимости.
Вечерняя Москва 06:13
Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru 19 мая в 22:10
2K
Общество

Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
324
Биатлон

Драчёв отреагировал на уход Касперовича в сборную Болгарии по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал информацию о том, что личный тренер чемпиона мира Александра Логинова Александр Касперович возглавит сборную Болгарии по биатлону.
Чемпионат 06:17
Общество

Давид Якобашвили вернулся в Россию

Один из основателей компании «Вимм-билль-данн» Давид Якобашвили вернулся в Россию, сообщает РБК.
Ведомости 04:35
49
Технологии

Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника

Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
4
Культура

Коронавирус изменил культурные привычки россиян

Всеобщая самоизоляция из-за пандемии коронавируса кардинально изменила потребление россиянами культурных продуктов, и важнейшую роль в этом сыграла доступность контента в цифровой среде.
Lenta.ru 07:20
Шоу-бизнес

Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева

Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
4
Политика

Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
9
Культура

Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»

Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 19 мая в 06:01
514
Общество

Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
9
Происшествия

Полицейские в России станут «всемогущими»

Стрелять на поражение Раньше полицейские применяли оружие, только если правонарушитель пытается выхватить оружие, отказывается подчиняться или посягает на жизнь сотрудника или граждан.
НовостиВолгограда.ру 07:42
Хоккей

В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия вчера в 07:08
Происшествия

После нападения пациента на медсестер в Бурятии завели уголовное дело

Газета.Ru 03:52
384
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
583
Космос

«Космокурс» прорабатывает предварительный облик сверхлегкой ракеты

Компания "Космокурс" прорабатывает проект сверхлегкой ракеты, чтобы представить ее на конкурс Национальной технологической инициативы (НТИ) "Аэронет".
ТАСС вчера в 18:41
Происшествия

В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта

Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
94
Общество

За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах

За сутки в России подтверждено 8849 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:35
27
Экономика

Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса

Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
1,1K
Здоровье

Радий Хабиров пообещал увольнять главврачей, несмотря на заслуги

Как заявил руководитель республики, главных врачей в тех больницах, в которых были выявлены перебои лечебного процесса, будут увольнять.
RuNews24.ru 06:11
21
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное