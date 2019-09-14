Энергетика
Газета.RuДобыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники хуситы. Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
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Saudi Aramco сообщила о приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в сутки
Московский Комсомолец18:29
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Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
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Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков
Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.
Свободная Пресса 03:00
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В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 07:56
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Пушков прокомментировал позицию Киева по амнистии в Донбассе
14 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений, а также ведет работу по продлению или принятию нового закона об особом статусе Донбасса.
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Общество
На месте ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов
На месте снесенного после пожара в 2018 году торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово открыли сквер Ангелов.
РБК 23:04
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
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Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
РИА Новости 19:41
Шоу-бизнес
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Разин сравнил болезнь Заворотнюк не только с диагнозом Фриске, но и с Хворостовским.
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Футбол
Победа над «Удинезе» сделала «Интер» единоличным лидером Серии А
В третьем туре чемпионата Италии «Интер» на своём поле обыграл «Удинезе».
Евро-футбол.ру 16:51
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ЦРУ рассекретило документы об обучении животных шпионажу
Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных для шпионажа в период холодной войны.
RT на русском 22:28
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромно проиграл ПСВ в чемпионате Нидерландов
RT на русском 16:43
Шоу-бизнес
Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol вчера в 09:27
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Новичок «Спартака» поделился неприятными впечатлениями от Москвы
Газета.Ru вчера в 03:19
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Шойгу наградил военного, спасшего командира в Сирии
Аргументы и Факты вчера в 15:59
Происшествия
В Крыму три человека пострадали от нападения волков
Российская газета 11:34
Шоу-бизнес
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу
13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия 15:49
Футбол
«Барселона» обыграла «Валенсию» в матче 4-го тура чемпионата Испании
Футбольный клуб «Барселона» обыграл «Валенсию» в матче четвертого тура чемпионата Испании.
РБК 18:34
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском вчера в 07:59
Политика
Зеленский заявил, что скажет «много всего» при встрече с Путиным
Глава украинского государства Владимир Зеленский порассуждал в беседе с журналистами на тему предстоящей личной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, а также ответил на вопрос, выстраивает ли он какую-либо стратегию в отношениях с Москвой.
Московский Комсомолец 00:45
Здоровье
Главный онколог назвал доказанные факторы развития рака
На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
Российская газета 09:00
Шоу-бизнес
Бритни Спирс продемонстрировала лишние килограммы на снимке с отдыха
Бритни Спирс опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимки из отпуска, на которых фолловеры нашли лишние килограммы.
Актуальные Новости вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Богомолов уложил Собчак в катафалк
Свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова уже окрестили светским событием года.
Комсомольская правда вчера в 14:45
Кино
СМИ: Железный человек появится в «Чёрной вдове»
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Происшествия
В Японии автомобиль такси въехал в группу пешеходов
По меньшей мере семь человек пострадали в центральном японском городе Нагоя в результате наезда такси на группу пешеходов.
ТАСС 19:51
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Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
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«Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России по футболу
Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.
ТАСС 11:24
Происшествия
В Ярославской области девять человек погибли в ДТП с автобусом
В Ярославской области произошло масштабное ДТП с участием автобуса и грузового авто.
ФедералПресс 04:55
Кино
Во Владивостоке начался кинофестиваль «Меридианы Тихого»
Во Владивостоке открылся кинофестиваль «Меридианы Тихого», передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 10:14
Экономика
В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами
Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 12 сентября в 08:31
Происшествия
Житель Коми попался на убийстве из-за селфи с телом
Инцидент произошел в октябре 2018 года в Воркуте, где во время застолья местный житель убил приятеля и сфотографировался на фоне его тела.
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