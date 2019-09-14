с чего всё началось

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники хуситы. Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

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