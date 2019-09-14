Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters.

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Футбол «Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева Встреча, прошедшая в субботу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 5:2. В составе победителей дубль оформил Луис Суарес (61-я и 82-я минуты), еще по голу забили Анссумане Фати (2), Френки де Йонг (7) и Жерар Пике (51).

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Шоу-бизнес Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу 13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.

Происшествия Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.

Политика Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.

Политика Сноуден хочет получить убежище во Франции Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден сообщил, что еще в 2013 году попросил убежище во Франции, и хотел бы, чтобы нынешний французский лидер Эмманнуэль Макрон его предоставил.

Баскетбол Аргентина вышла в финал чемпионата мира Аргентина стала финалистом чемпионата мира по баскетболу. В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.

Религия Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ Священный Синод Русской православной церкви принял главу Русского экзархата архиепископа Иоанна (Реннето) в юрисдикцию Московского патриархата.

Театры «Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.

Футбол «Манчестер Сити» уступил «Норвичу», потерпев первое поражение в АПЛ "Манчестер Сити" потерпел первое поражение в текущем чемпионате и в следующем матче 21 сентября примет "Уотфорд".

Шоу-бизнес Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.

Религия В РПЦ назвали зарплаты священников Кроме зарплаты, священник может получать пожертвования за совершение так называемых треб.

Музыка Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).

Энергетика «Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4% Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.

Здоровье Пенсионную реформу затеяли, чтобы очистить Россию от нищих стариков Чиновники, оправдывая пенсионную реформу, говорят, что это общемировая тенденция, хотя и ничего не предпринимают, чтобы эффективно повысить рождаемость, а также помощь пожилым людям найти работу и адаптироваться к современной жизни.

Энергетика Эксперт прогнозирует переход на Украине с газа на дрова На Украине жители отказываются от газового отопления в пользу дровяного из-за продолжающегося падения уровня жизни, заявил в интервью телеканалу "112" эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Шоу-бизнес Волочкова показала танец, который готовила к свадьбе Собчак Балерина Анастасия Волочкова показала, как репетировала танец "умирающего лебедя" к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.

Здоровье Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».

Авто Названа стоимость нового грузовика КамАЗ-54901 КАМАЗ-54901 получил новую комфортабельную кабину шириной 2,5 метра, причем в ней ровный пол.

Происшествия Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.

Политика Премьер Гончарук считает успешную Украину лучшим ответом России По словам премьер-министра, взгляды России и Украины со времен Майдана не изменились.

Технологии Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.

Происшествия На Алтае произошло сильное землетрясение В пресс-службе МЧС республики Алтай сообщили, что 13 сентября в 11:15 по местному времени в 30 километрах от села Акташ было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.

Шоу-бизнес В Москве обвенчались Ксения Собчак и Константин Богомолов Ранее влюбленные заключили брак в Грибоедовском ЗАГСе, куда приехали на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас" В Москве в Храме Большого Вознесения состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, пишет Московский комсомолец.