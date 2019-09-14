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РБКДобыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters.
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Новый мэр Сочи Алексей Копайгородский назначил своих заместителей
Депутаты городского собрания уменьшили количество вице-мэров с 10 до 8. Первым заместителем г. Сочи стал Денис Юрковский, занимавший пост руководителя департамента строительства Краснодарского края.
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