Энергетика
РБКДобыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters.
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Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
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Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия
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Хоккей
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Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение относительно будущего российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова, который сдал положительный допинг-тест во время чемпионата мира, прошедшего в мае в Словакии.
Газета.Ru 12:58
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Врач объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
Газета.Ru 08:42
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На развитие рака влияют несколько факторов, опасность которых можно минимизировать.
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Происшествия
Житель Воркуты случайно показал фото убитой жертвы полиции
Совершив второе преступление, злоумышленник зашел в ресторан и стал показывать всем посетителям заведения фото своей первой жертвы.
Газета.Ru 12:55
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Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
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Кремль назвал условия для проведения встречи в нормандском формате
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