Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters.

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Футбол «Спартак» проиграл «Уралу» в матче чемпионата России по футболу Московский "Спартак" проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Космос Крымский астроном впервые в мире открыл межзвездную комету Астроном с Крымского полуострова Геннадий Борисов впервые в мире открыл межзвездную ракету.

Происшествия На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".

Кино Сайрус, Гранде и Дель Рей презентовали клип про «Ангелов Чарли» В YouTube опубликован совместный клип Майли Сайрус, Арианы Гранде и Ланы Дель Рей Don’t Call Me Angel.

Происшествия Во французском Нанте задержали 30 «желтых жилетов» Во французском городе Нанте в ходе протестов «желтых жилетов» полиция задержала 30 человек. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Актер Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк.

Футбол Владелец «Фиорентины»: «Рибери в 36 лет сыграл лучше Роналду!» Владелец «Фиорентины» Рокко Коммиссо дал комментарий после домашней ничьей с «Ювентусом» в третьем туре Серии А (0:0).

Происшествия Два туриста из России пострадали в Анталье во время полета на парашюте Два гражданина России пострадали в результате несчастного случая при парасейлинге (полет на парашюте за катером) в Анталье на юге Турции.

Армия и оружие NI назвал российское оружие, способное «покорить весь мир» Российская торпеда "Шквал", способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики.

Шоу-бизнес Стас Костюшкин рассказал об изменах жены Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Хоккей НХЛ объявила о трехматчевой дисквалификации Кузнецова Национальная хоккейная лига приняла решение дисквалифицировать нападающего "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгения Кузнецова на три матча регулярного чемпионата НХЛ за употребление кокаина.

Космос Учёные предложили протянуть космический лифт от Луны до Земли Учёные из Кембриджского университета Великобритании и Колумбийского университета в Нью-Йорке предложили технологию строительства космического лифта от геостационарной орбиты Луны до геостационарной орбиты Земли.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Происшествия В США из-за урагана «Дориан» пропали 2,5 тысячи человек За все время пока ураган "Дориан" находился на Багамах пропали без вести 2,5 тысячи человек.

Политика Кремль назвал условия для проведения встречи в нормандском формате Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться уже в октябре 2019 года.

Шоу-бизнес Фото Кайли Дженнер для Playboy появились в сети На днях самая молодая миллиардерша в мире и сестричка Ким Кардашьяе Кайли Дженнер анонсировала в своем инстаграм фотосессию для Playboy.

Происшествия Родственники погибших в аварии под Ярославлем получат по 1 млн рублей Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что родственникам погибших в результате столкновения автобуса и грузовика в Гаврилов-Ямском районе окажут материальную помощь в размере 1 млн рублей.

Футбол Семин рассказал о травмах Антона Миранчука и Хеведеса Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы над «Сочи» в матче 9-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что его команда потеряла двух игроков.

Шоу-бизнес Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.

Экономика Производители попросили поднять минимальную цену водки до 233 рублей Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) предлагает повысить минимальную розничную цену водки в следующем году.