с чего всё началось

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники хуситы. Атака беспилотников на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению добычи нефти в стране вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

Происшествия В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.

Армия и оружие Названы два сценария начала ядерной войны России и США Война с использованием ядерного оружия между Россией и США может начаться по двум наиболее вероятным сценариям.

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Здоровье Минздрав РФ озвучил итоги проверки после увольнения уральских хирургов Минздрав РФ озвучил итоги проверки, которую провели после попытки массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле.

Гаджеты Apple нашла замену Face ID и Touch ID Кажется Apple нашла отличный способ заменить привычный отпечаток пальца и распознавание лица через Face ID.

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Общество В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.

Политика Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.

Происшествия В МАК отчитались о причинах ЧП с A321 15 августа пассажирский самолет А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию инцидента с авиалайнером A321, экстренно приземлившимся в кукурузном поле в Московской области, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Минобороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок С-400 Министерство обороны Турции заявило об окончании второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем С-400.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Футбол Антон Миранчук не поможет «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Байером» Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о кадровых потерях команды накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с немецким «Байером».

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Шоу-бизнес Милонов вступился за Собчак после откровенного танца телеведущей В беседе с корреспондентом «URA.RU» политик заявил, что не видит в поступке светской львицы ничего особенного и не согласен с православными активистами, которые усмотрели в танце Собчак действия, оскорбляющие чувства верующих.