с чего всё началось

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters.

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Энергетика Reuters назвал сроки восстановления поставок нефти после атак дронов Государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии потребуются недели для восстановления поставок нефти после атаки беспилотников.

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