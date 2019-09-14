с чего всё началось

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters.

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Политика Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".

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Энергетика Нефть может подорожать до $100 за баррель из-за атаки дронов "Цены на нефть определенно вырастут, в понедельник вполне можно представить рост до $70 или даже выше, в дальнейшем все будет зависеть от того, как быстро удастся справиться с последствиями теракта и восстановить добычу", – считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.

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