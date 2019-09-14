Энергетика
РосбалтВ Саудовской Аравии после атаки дронов вдвое упала нефтедобыча
Как пишет Bloomberg, компании Saudi Aramco пришлось уменьшить добычу на 5 млн баррелей в сутки. Ранее повстанцы-хуситы в Йемене заявили о причастности к атакам в ночь на субботу на объекты Saudi Aramco. После нападения не менее десяти дронов нефтяные предприятия загорелись.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 23:12, Вашингтон
Экономика
Льготная ипотека обойдется бюджету минимум в 5 млрд рублей
Программа льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, широко анонсированная на Восточном экономическом форуме, обойдется федеральному бюджету в сумму от 5 до 10 миллиардов рублей в 2020 году.
Российская газета 13 сентября в 02:50
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 13 сентября в 04:39
Экономика
Власти хотят провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде на этой неделе пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.
Известия 18:07
Происшествия
Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении
Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
Известия 21:44
Единоборства
Боксёр Тайсон Фьюри победил Уаллина решением судей
Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, одержал верх над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.
REGNUM 01:56
Авто
В Уфе распродают партию арестованных авто
14 октября в Уфе пройдут сразу два аукциона по продаже арестованного имущества.
UfacityNews.ru 22:05
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерово открыли «Сквер ангелов»
В память о погибших в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который был в Кемерово, открыли "Сквер ангелов".
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 17:45
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Газета.Ru 21:31
Политика
США объяснили обвинения Ирана в атаке на Саудовскую Аравию
Напомним, ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии взяли на себя йеменские хуситы, пригрозив продолжить атаки в случае непрекращения Эр-Риядом военных действий на территории Йемена.
REGNUM 17:35
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
Российская газета 14:00
Политика
Главы России, Ирана и Турции обсудят ситуацию в Идлибе
Ситуацию в сирийском Идлибе обсудят главы России, Ирана и Турции на саммите по Сирии, который пройдет 16 сентября в Анкаре, заявил помощника президента России Юрий Ушаков 13 сентября на встрече с журналистами.
Красная весна 13 сентября в 10:20
Хоккей
Боб Хартли: «Первый гол соперника смутил нас»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли признал закономерность поражения команды в матче с «Торпедо» (0:3). — Хорошая игра, мы начали неплохо, но первый гол соперника смутил нас, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
Спорт-Экспресс 14:45
Происшествия
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК 13:58
Происшествия
Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер закончил курс лечения в парижской клинике имени Жоржа Помпиду и уехал из Франции.
Известия 10:32
Экономика
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости 17:33
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
ТАСС 13 сентября в 02:49
Футбол
Головин объяснил, почему отказался от перехода в «Челси» или «Ювентус»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих мотивах переезда в чемпионат Франции. Хавбек стал игроком монегасков в 2018 году.
Sportbox.RU 17:33
Здоровье
Подсчитаны траты семьи Заворотнюк на ее лечение в клинике
Частная московская клиника, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, оказывает лучшую паллиативную помощь пациентам.
Lenta.ru 21:35
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru 06:03
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости 21:36
Экономика
Производители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».
Ведомости 13 сентября в 11:46
Политика
Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию
Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.
Известия 22:21
Здоровье
Нейрохирург Вячеслав Рак заявил, что Заворотнюк неизлечимо больна
Телепрограмма вчера в 06:55
Баскетбол
Сборная Испании по баскетболу стала чемпионом мира
В оставшихся игровых отрезках картина не поменялась, аргентинцы ничего не смогли противопоставить разыгрывающему испанцев Рикки Рубио, который и стал лучшим игроком встречи, набрав 20 очков, сделав 3 подбора, отдав 7 передач.
NewInform 17:18
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55