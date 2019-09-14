с чего всё началось

Как пишет Bloomberg, компании Saudi Aramco пришлось уменьшить добычу на 5 млн баррелей в сутки. Ранее повстанцы-хуситы в Йемене заявили о причастности к атакам в ночь на субботу на объекты Saudi Aramco. После нападения не менее десяти дронов нефтяные предприятия загорелись.

В Саудовской Аравии после атаки дронов вдвое упала нефтедобыча

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Происшествия Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.

Происшествия В Калининградской области туриста смыло волной в море Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

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Политика Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".