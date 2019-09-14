с чего всё началось

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters.

Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Политика Чемезов не исключил ребрендинга Superjet Глава "Ростеха" Сергей Чемезов допускает возможность смены названия самолета Superjet 100. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Шоу-бизнес Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Общество В Кемерове на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли Парк Ангелов Сегодня в Кемерове открылся сквер, построенный на месте ТРЦ "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года при пожаре погибло 60 человек.

Происшествия В Красноярске жильцов десятиэтажного дома эвакуировали после хлопка Около сорока человек эвакуированы из-за хлопка в десятиэтажном доме в Красноярске, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.

Здоровье Врач назвал главные симптомы рака мозга Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.

Футбол Антон Миранчук не поможет «Локомотиву» в матче ЛЧ с «Байером» Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о кадровых потерях команды накануне матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с немецким «Байером».

Политика Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Актер Станислав Садальский показал свою переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая сейчас находится в больнице.

Происшествия Пожар в церкви в Свердловской области потушен По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.

Политика РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.

Политика В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.

Шоу-бизнес Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.

Футбол «Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в Москве «Спартак» уступил «Уралу» в матче 9-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Москве и завершилась в пользу гостей — 2:1.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Музыка Юрий Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Монеточку Певец Юрий Лоза низко оценил творчество своей американской коллеги Билли Айлиш и россиянки Елизаветы Гырдымовой (Монеточки).

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.

Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Происшествия В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.

Технологии Оборудование для блокировки Telegram испытают в Тюмени Операторы связи в Тюмени в скором времени испытают оборудование, которое должно блокировать мессенджер Telegram и запрещенные интернет-ресурсы, сообщает Рейтер.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак Песню «Снег» исполнил Филипп Киркоров для Ксении Собчак и её жениха Константина Богомолова, передаёт РЕН-ТВ.

Единоборства Тайсон Фьюри победил Отто Валлина Несмотря на травму, Фьюри сумел захватить инициативу во второй половине боя, и хотя Валлину удалось потрясти британца в заключительном раунде и выиграть раунд, Фьюри победил единогласным решением судей со счетом 118-110, 117-111 и 116-112.

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Политика В Германии признали решение суда ЕС по OPAL экономически неоправданным Исполнительный директор восточного комитета экономики Германии Михаэль Хармс считает решение суда ЕС по отмене решения Еврокомиссии по трубопроводу Opal экономически неоправданным.