Энергетика
РБКДобыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters.
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с чего всё началось
Атаки дронов на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Saudi Aramco в Саудовской Аравии привели к приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в сутки, передает агентство SAP.Коммерсантъвчера в 20:29
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Саудовская Аравия подтвердила сокращение добычи нефти на 5,7 млн баррелей в сутки
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