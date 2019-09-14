Энергетика

РБКРБКДобыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Эр-Рияд признал, что в результате атак на нефтяные объекты добыча нефти сократилась на 50%

ТАСС18:12

Добыча нефти в Саудовской Аравии рухнула вдвое после атаки дронов

Газета.Ru15:25

Saudi Aramco приостановила добычу 5,7 млн баррелей нефти из-за атак

РБК18:28

Саудовская Аравия признала снижение добычи нефти на 50% после атаки на НПЗ

Коммерсантъ20:29

Саудовская Аравия на 50% сократила добычу нефти после атаки дронов на заводы

Ведомости13:14

Saudi Aramco сообщила о приостановке добычи 5,7 млн баррелей нефти в сутки

Московский Комсомолец18:29

Саудовская Аравия на 50% сократила добычу нефти после взрывов на объектах Aramco

Интерфакс12:53
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:54, Вашингтон
Энергетика

Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за цены на нефть

13 сентября, выступая на панельной сессии Московского финансового форума глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян готовиться к кризису из-за сырьевого шока на нефтяном рынке.
МонаВиста вчера в 09:45
Политика

Болтон перед отставкой выступил против снятия части санкций с Ирана

Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон перед своей отставкой выступил решительно против частичного снятия санкций с Ирана, о чем заявил главе Белого дома Дональду Трампу.
Известия 20:31
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Происшествия

Число жертв ДТП под Ярославлем возросло до восьми

Число погибших в результате ДТП в Ярославской области возросло до восьми, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональные власти.
Известия 14:42
Гаджеты

Названы любимые категории порно среди владельцев iPhone и Android

Сотрудники популярного порносайта определили самое популярное порно среди обладателей iPhone и Android.
iReactor вчера в 18:27
Политика

В ЦРУ рассекретили документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа

Центральное разведывательное управление США рассекретило ряд документов об использовании животных, включая дельфинов и птиц, для шпионажа в период "холодной войны", один из проектов предполагал использование голубей для получения фотоснимков в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
РИА Новости 20:43
Авто

Ford после ухода с рынка России выплатит компенсации не всем дилерам

Концерн Ford планирует компенсировать часть потерь только неокторым дилерам, которые в будущем сохранят сервисные центры, атакже продолжат торговать коммерческими автомобилями бренда.
32CARS.ru вчера в 04:21
Культура

На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»

Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 вчера в 04:15
Авто

В Японии показали прозрачную Honda S2000

На выставке, посвященной двадцатилетию модели Honda S2000, удалось запечатлеть на камеру самую необычную версию автомобиля, обладающую полностью прозрачным кузовом.
Discover24 03:56
Шоу-бизнес

Стас Костюшкин рассказал об изменах жены

Певец Стас Костюшкин стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».
7Дней.ру вчера в 22:00
Происшествия

На участника митинга в Улан-Удэ завели первое уголовное дело

Московский Комсомолец Улан-Удэ 12 сентября в 20:06
Происшествия

В ФБК сообщили об обысках у координаторов Навального в регионах

РБК 12 сентября в 02:51
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк частично парализовало

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая по данным СМИ страдает раком головного мозга, со вчерашнего дня находится в тяжелом состоянии и введена медиками в медикаментозную кому.
Дни24 04:10
Энергетика

«Газпром» снизил поставки газа через Opal

«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Футбол

«Потушили»: «Ротор» в Волгограде обыграл «Факел» со счетом 2:0

На «Волгоград Арене» завершилась встреча местного «Ротора» и воронежского «Факела». Для хозяев поля игра была удачной.
Волгоградская правда 12:04
Кино

В Сети появился первый кадр финального сезона «Сверхъестественного»

В Сети появился первый кадр финального, 15-го сезона американского сериала «Сверхъестественное».
Известия вчера в 09:06
Экономика

Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году

Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс вчера в 04:39
Армия и оружие

Шойгу наградил военного, спасшего командира в Сирии

Аргументы и Факты вчера в 15:59
Хоккей

НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Происшествия

Золотой унитаз, украденный из британского дворца, стоил 6 млн долларов

Вести.Ru 18:18
Происшествия

Под Челябинском четыре человека насмерть отравились картофельным газом

В Челябинской области четыре человека погибли от отравления парами сгнившего картофеля, сообщило следственное управление СК по региону.
РИА Новости 15:35
Экономика

ЦБ поддерживает новую систему добровольных пенсионных накоплений

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ поддерживает новую систему, предложенную Министерством финансов, которая предусматривает добровольные пенсионные накопления.
Народные новости вчера в 05:42
Политика

Сноуден захотел получить убежище во Франции

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден заявил, что хочет получить убежище во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:38
Шоу-бизнес

Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Армия и оружие

В Британии разрабатывают катер, способный плыть и под водой

В Британии начата разработка новейшего скоростного катера VICTA, способного погружаться в воду и некоторое время двигаться там.
Военное обозрение 10:50
Религия

В РПЦ назвали зарплаты священников

Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14:34
Наука

Новый автомобильный детектор обнаруживает скрытые под асфальтом мины по вибрации

Для обнаружения мин детектор используется в сочетании с источником волн. Из-за них грунт начинает вибрировать.
Ferra 08:42
Здоровье

Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга

Кандидат медицинских наук, нейрохируг Алексей Кащеев рассказал "Вечерней Москве" о симптомах, указывающих на рак головного мозга.
РИА Новости 15:38
Футбол

«Барселона» разгромила «Валенсию», несмотря на старания Черышева

РИА Новости 17:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное