Энергетика
РБКДобыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:46, Вашингтон
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Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
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Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
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Дни24 13:00
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«Локомотив» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Московский «Локомотив» одержал победу над «Сочи» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Глава СК России Александр Бастрыкин выступил с поручением проверить, как много нелегальных "реабилитационных" центров действует в России.
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Щербакова выиграла турнир в Бергамо, Туктамышева — вторая
Действующая чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова заняла первое место на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
Спорт-Экспресс 13:36
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Девелопер из Баку купил бывший проект Universal Studios в Москве
Новым владельцем АО «Русинком» стала структура, связанная с азербайджанским девелопером AF Holding, утверждают два источника, близких как к продавцу, так и покупателю компании.
Ведомости 10:23
Политика
Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем
Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
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Футбол
Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Страсбуром»
Гол нападающего Неймара принес "ПСЖ" победу в матче 5-го тура чемпионата Франции против "Страсбура" (1:0).
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Волки напали на трех человек в Крыму
Газета.Ru 10:11
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Трамп подтвердил смерть сына Усамы бен Ладена
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Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, как сейчас обстоят дела в компании «Нафтогаз», где ожидают коллапса в связи с возможным прекращением транзита российского газа.
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СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
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Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
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