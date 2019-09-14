Энергетика
РБКДобыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
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МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
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Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о "сговоре" против Украины.
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Западноевропейский «Русский экзархат» присоединился к РПЦ
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Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
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