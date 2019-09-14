На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

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