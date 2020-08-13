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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Добыча нефти в Венесуэле может сократиться до нуля

Венесуэла является третьей страной по величине добываемой нефти среди тринадцати членов ОПЕК. Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, продолжает снижение и может сократиться до нуля. Об этом сообщают эксперты IHS Markit.В источнике
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Деловое.ТВ

Добыча нефти в Венесуэле может сократиться до нуля

Деловое.ТВвчера в 15:07
ИА Красная Весна

IHS Markit сделал прогноз дальнейшего падения нефтедобычи в Венесуэле

ИА Красная Веснавчера в 14:09
Интерфакс

Эксперты заявили о сокращении добычи нефти в Венесуэле почти до нуля

Интерфаксвчера в 13:31
Эхо Москвы

Добыча нефти в Венесуэле, по оценкам экспертов, приближается к нулю

Эхо Москвывчера в 13:32

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Помпео заявил о последствиях для России за возможный сговор с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва заплатит «огромную цену», если российская сторона действительно платила боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в России), за убийство американских солдат в Афганистане.
Ведомостивчера в 00:21
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В Альфа-Банке назвали курс рубля на 2021 год

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка выпустил прогноз, в котором дал оценку ситуации с российским рублем в течение последних месяцев – времени, когда российская экономика, как и мировая, упала вследствие кризиса из-за пандемии.
RuNews24.ru12 августа в 05:41
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