Добыча нефти в Венесуэле может сократиться до нуля

Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, продолжает снижение и может сократиться до нуля. Об этом сообщают эксперты IHS Markit. По данным компании, сейчас в республике добывают от 100 до 200 тысяч баррелей в сутки.