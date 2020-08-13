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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Добыча нефти в Венесуэле может сократиться до нуля

Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, продолжает снижение и может сократиться до нуля. Об этом сообщают эксперты IHS Markit. По данным компании, сейчас в республике добывают от 100 до 200 тысяч баррелей в сутки.В источнике
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FreeNews-Volga

Аналитики: Добыча нефти в Венесуэле приближается к нулю

FreeNews-Volga00:30
Агентство нефтегазовой информации

IHS: Венесуэла в ближайшем будущем может потерять свою добычу

Агентство нефтегазовой информации00:02
Интерфакс

Эксперты заявили о сокращении добычи нефти в Венесуэле почти до нуля

Интерфаксвчера в 13:31
ИА Красная Весна

IHS Markit сделал прогноз дальнейшего падения нефтедобычи в Венесуэле

ИА Красная Веснавчера в 14:09
Эхо Москвы

Добыча нефти в Венесуэле, по оценкам экспертов, приближается к нулю

Эхо Москвывчера в 13:32
Деловое.ТВ

Добыча нефти в Венесуэле может сократиться до нуля

Деловое.ТВвчера в 15:07

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новостивчера в 16:33
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Против санкций США по «Северному потоку — 2» выступили 24 страны ЕС

Представители 24 стран Евросоюза выразили протест США из-за санкций, с помощью которых американская сторона намерена помешать завершению строительства трубопровода «Северный поток — 2». В ЕС заявили, что такие санкции нарушают международное право.
РБК19:15
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Названы цены на новый внедорожник Kia Sorento

В преддверии начала поставок нового корейского внедорожника Kia Sorento, компания опубликовала цены на свою новинку, которые стартуют с отметки в 38 845 фунтов стерлингов (3,7 млн рублей).
32CARS.ru12 августа в 06:55
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