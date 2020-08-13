Добыча нефти в Венесуэле может сократиться до нуля
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Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, продолжает снижение и может сократиться до нуля. Об этом сообщают эксперты IHS Markit. По данным компании, сейчас в республике добывают от 100 до 200 тысяч баррелей в сутки.В источнике
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