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Интерфакс
Интерфакс

Эксперты заявили о сокращении добычи нефти в Венесуэле почти до нуля

Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, приближается к нулю, подсчитали эксперты консалтинговой компании IHS Markit. Еще в 2017 году добыча в Венесуэле составляла 2 млн б/с, год назад она упала до 650 тыс. б/с.В источнике
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Деловое.ТВ

Добыча нефти в Венесуэле может сократиться до нуля

Деловое.ТВвчера в 15:07
ИА Красная Весна

IHS Markit сделал прогноз дальнейшего падения нефтедобычи в Венесуэле

ИА Красная Веснавчера в 14:09
Интерфакс

Эксперты заявили о сокращении добычи нефти в Венесуэле почти до нуля

Интерфаксвчера в 13:31
Эхо Москвы

Добыча нефти в Венесуэле, по оценкам экспертов, приближается к нулю

Эхо Москвывчера в 13:32

Россия начала отказываться от доллара

Страна начала отказываться от американской валюты в рамках стратегии, направленной на «дедолларизацию» российской экономики и снижение ее уязвимости из-за возможных санкций со стороны США.
Lenta.ruвчера в 09:06
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CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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Газета.Ruвчера в 10:53
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РБКвчера в 23:59
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