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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Добыча нефти в Венесуэле может сократиться до нуля

Венесуэла является третьей страной по величине добываемой нефти среди тринадцати членов ОПЕК. Добыча нефти в Венесуэле, имеющей крупнейшие в мире запасы, продолжает снижение и может сократиться до нуля. Об этом сообщают эксперты IHS Markit.В источнике
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Эхо Москвы

Добыча нефти в Венесуэле, по оценкам экспертов, приближается к нулю

Эхо Москвывчера в 13:32
Деловое.ТВ

Добыча нефти в Венесуэле может сократиться до нуля

Деловое.ТВвчера в 15:07
ИА Красная Весна

IHS Markit сделал прогноз дальнейшего падения нефтедобычи в Венесуэле

ИА Красная Веснавчера в 14:09
Агентство нефтегазовой информации

IHS: Венесуэла в ближайшем будущем может потерять свою добычу

Агентство нефтегазовой информации00:02
Интерфакс

Эксперты заявили о сокращении добычи нефти в Венесуэле почти до нуля

Интерфаксвчера в 13:31

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Пушков назвал абсурдным призыв к санкциям против России из-за Белоруссии

Москва, 14 августа 2020, 07:13 — REGNUM Призыв депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России из-за протестов в Белоруссии назвал абсурдным глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM00:13
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Windows 10 сама покажет все свои обновления

Предварительная версия обновленной операционной системы Windows 10 получила приложение «Советы», которое уведомляет пользователя обо всех изменениях, привнесенных обновлением.
Vevby.ruвчера в 16:40

Медовый спас: как правильно называть праздник и что нельзя делать

В преддверии 14 августа интернет начинает пестрить заголовками, где в разных вариациях повторяется простенькая мысль: "14 августа православные отмечают Медовый спас", и дальше нам талдычат про мед и про то, что можно приготовить из освященного в этот день продукта пчеловодства.
Российская газета17:50
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В Белоруссии милиционер на камеру присягнул на верность Тихановской

Белорусский милиционер Иван Колос записал открытое видеообращение, в котором назвал Светлану Тихановскую своим президентом и отказался от выполнения «преступных приказов» руководства.
Общественная служба новостейвчера в 19:14
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Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие своей книги и пообещал рассказать, как американский лидер якобы занимался обманом на президентских выборах при помощи России.
РИА Новости21:10

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM23:16
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В России рассказали о мощном «геофизическом» оружии США

Американская программа High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) предполагала создание геофизического оружия, предназначенного для изменения климата в отдельных регионах планеты, уверяет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Lenta.ruвчера в 07:13
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