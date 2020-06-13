Энергетика
КоммерсантъДобыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего минимума
Добыча нефти в Венесуэле, стране с крупнейшими в мире запасами сырой нефти, упала до 75-летнего минимума, сообщает Bloomberg. Это произошло на фоне санкций США, негативно влияющих на экспорт страны.
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В Пекине зафиксирована вспышка коронавируса
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Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
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Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
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С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
С 1 июля пенсионерам, являющимся опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты.
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В ПФР рассказали, как получить пенсионерам выплату 1700 рублей
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Во время конференции PC Gaming Show 2020 компания Hangar 13 представила новый трейлер игры Mafia: Definitive Edition.
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Экономист рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги
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Вечерняя Москва 09:26
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Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
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РИА Новости вчера в 05:50
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«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
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В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
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Коронавирус может стать агрессивнее, заявил академик РАН
Ученые опасаются, что коронавирус может мутировать в более агрессивные формы, заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости 18:22
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Норкин показал фото «летящей» покойной жены
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Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 58 микроспутников Starlink с помощью ракеты-носителя Falcon-9.
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В Париже и Лондоне произошли столкновения протестующих с полицией
В Лондоне и Париже во время массовых демонстраций произошли столкновения их участников с полицией.
РБК 13:59
Армия и оружие
Ливийская армия Хафтара объявила о реструктуризации командования
Принято решение о реструктуризации главного оперативного штаба командования, сообщила Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара.
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Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе
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Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
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РИА Новости 18:21
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
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В Берлине на акции против расизма полиция задержала более 90 человек. Почти 30 полицейских получили травмы.
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Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
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Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на рекордные 753, до 30 506, умерли еще 10 человек, всего 880 жертв, сообщил в субботу центр общественного здоровья минздрава Украины.
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