Добыча нефти в Венесуэле, стране с крупнейшими в мире запасами сырой нефти, упала до 75-летнего минимума, сообщает Bloomberg. Это произошло на фоне санкций США, негативно влияющих на экспорт страны.

Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего минимума

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