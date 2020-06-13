Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъДобыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего минимума

Добыча нефти в Венесуэле, стране с крупнейшими в мире запасами сырой нефти, упала до 75-летнего минимума, сообщает Bloomberg. Это произошло на фоне санкций США, негативно влияющих на экспорт страны.
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Нефтедобыча в Венесуэле сократится до уровня 1945 года

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Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня

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Добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года

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