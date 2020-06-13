Добыча нефти в Венесуэле, стране с крупнейшими в мире запасами сырой нефти, упала до 75-летнего минимума, сообщает Bloomberg. Это произошло на фоне санкций США, негативно влияющих на экспорт страны.

Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня

Шоу-бизнес Гоша Куценко вступился за Михаила Ефремова Актер Гоша Куценко обратился к актеру Михаилу Ефремову через соцсеть со словами поддержки. 277

Технологии Обнаружен простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL. 38

Авто Новый купе-кроссовер Tayron X от Volkswagen добрался до дилеров Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на издание Autohome, накануне первые тестовые экземпляры модели появились в автосалонах официальных дилеров марки. 3

Происшествия Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины. 5

Игры Baldur’s Gate III отправится в ранний доступ в августе Посмотрите коллективное шоу Guerilla, PC Gaming Show и Future Games Show на русском языке в единственном семичасовом потоке на Twitch.

Общество Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва". 447

Шоу-бизнес Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы "Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио". 2

Общество Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ. 218

Политика Путин уволил замминистра юстиции и замглавы СКР Президент Владимир Путин лишил должностей замглавы Минюста РФ Дениса Новака и заместителя председателя Следственного комитета РФ Илью Лазутова. 222

Общество В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию В Петербурге сотрудников библиотеки обязали прийти на голосование по поправкам в Конституцию Депутат заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский отправил главе ЦИК Элле Памфиловой обращение с доказательствами о принуждении сотрудников бюджетных учреждений к участию в голосовании по поправкам в Конституцию. 7