Энергетика
Деловое.ТВДобыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года
Добыча нефти в Венесуэле упала до рекордного за последние 75 лет уровня. Как сообщает Bloomberg, это случилось из-за новых санкций США, которые отразились на экспортной цене сырья. Известно, что госкомпания PDVSA приняла решение снизить объемы добычи нефти до 374 тыс. баррелей в сутки.
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Происшествия
В Китае на шоссе взорвался бензовоз
Российская газета 08:51
Транспорт
Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке»
Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
РИА Новости 05:47
Политика
Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты
Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 14:44
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Недвижимость
Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции
Аналитики ЦИАН настроены более радикально и ждут, что до конца года вторичное жилье подешевеет на 8–10% относительно докризисных показателей: собственники уже осознают высокую конкуренцию со стороны застройщиков.
Коммерсантъ вчера в 04:30
Общество
Первую вакцину от COVID-19 начнут производить в сентябре
По плану предоставление документов на государственную регистрацию и сама регистрация первой российской вакцины от коронавируса должны состояться в августе, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
Российская газета 06:30
Футбол
Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила
Экспресс газета 05:31
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru 13:32
Фигурное катание
Тренер Медведевой войдет в команду Кихиры
Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что в ее тренерскую команду вошел канадский специалист Брайан Орсер.
Газета.Ru 05:22
Общество
Митинги в Лондоне перешли в столкновения с полицией
Изначально планировалось, что в Лондоне состоится четвертый по счету митинг движения за права чернокожих Black Lives Matter.
Известия 11:52
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров
С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
Общество
Правительство утвердило новые меры поддержки россиян
Правительство России утвердило новые меры поддержки жителей страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
Петрозаводск говорит 11 июня в 12:31
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП
На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Армия и оружие
В ДНР заявили о новых обстрелах со стороны ВСУ
ИА Новороссия 04:10
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Здоровье
Орёл, Москва, Рим: главное о коронавирусе сегодня
"Орловские новости" продолжают информировать своих читателей о том, как развивается пандемия коронавируса в регионе, стране и мире.
Орловские новости вчера в 14:07
Футбол
Валенсия — Леванте 1:1
Матч ТВ вчера в 15:06
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Здоровье
Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель
Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
Культура
Скончался актер Сергей Масленников
Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
Культура
Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом
В седьмом сезоне сериала "Сваты" появятся весь звездный состав актеров.
Piter.tv 13:58
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
Футбол
Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут ПСЖ
Директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо в общении с газетой Le Journal du Dimanche подтвердил, что форвард Эдинсон Кавани и защитник Тиаго Силва покинут клуб по окончании сезона как свободные агенты.
Soccer.ru 13:35