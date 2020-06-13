Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВДобыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года

Добыча нефти в Венесуэле упала до рекордного за последние 75 лет уровня. Как сообщает Bloomberg, это случилось из-за новых санкций США, которые отразились на экспортной цене сырья. Известно, что госкомпания PDVSA приняла решение снизить объемы добычи нефти до 374 тыс. баррелей в сутки.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года

Деловое.ТВ15:01

Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня

News.ru14:08

Добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года

Эхо Москвы13:34

Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего минимума

Коммерсантъ13:21

Нефтедобыча в Венесуэле сократится до уровня 1945 года

ИА Красная Весна12:40

СМИ узнали о падении добычи нефти в Венесуэле до уровня 1945 года

РБК12:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Происшествия

В Китае на шоссе взорвался бензовоз

Российская газета 08:51
64
Транспорт

Москвичи смогут проверить в приложении размер компенсации по «Тройке»

Пассажиры, не пользовавшиеся проездными в Москве во время самоизоляции, смогут проверить размер компенсации по карте "Тройка" в мобильном приложении "Метро Москвы", сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
РИА Новости 05:47
148
Политика

Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

Американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт, заявил о том, что США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите.
РБК 13:11
633
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 14:44
1,2K
Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
145
Общество

Участники демонстрации в Лондоне забросали полицейских бутылками

News.ru 10:33
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
405
Недвижимость

Вторичный рынок жилья не выдержал конкуренции

Аналитики ЦИАН настроены более радикально и ждут, что до конца года вторичное жилье подешевеет на 8–10% относительно докризисных показателей: собственники уже осознают высокую конкуренцию со стороны застройщиков.
Коммерсантъ вчера в 04:30
92
Общество

Первую вакцину от COVID-19 начнут производить в сентябре

По плану предоставление документов на государственную регистрацию и сама регистрация первой российской вакцины от коронавируса должны состояться в августе, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.
Российская газета 06:30
295
Футбол

Александр Кокорин заявил, что тюрьма ничему его не научила

Экспресс газета 05:31
2
Общество

Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru 13:32
1,2K
Фигурное катание

Тренер Медведевой войдет в команду Кихиры

Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что в ее тренерскую команду вошел канадский специалист Брайан Орсер.
Газета.Ru 05:22
Общество

Митинги в Лондоне перешли в столкновения с полицией

Изначально планировалось, что в Лондоне состоится четвертый по счету митинг движения за права чернокожих Black Lives Matter.
Известия 11:52
Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM 10:30
305
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
2,8K
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым категориям пенсионеров

С 1 июля 2020 года некоторым категориям работающих пенсионеров проиндексируют пенсии.
Известия 12:19
612
Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

BFM.ru 06:47
4K
Общество

Правительство утвердило новые меры поддержки россиян

Правительство России утвердило новые меры поддержки жителей страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
Петрозаводск говорит 11 июня в 12:31
2K
Происшествия

Ефремов выступил с видеообращением после смертельного ДТП

На видео Ефремов раскаивается после ДТП, просит прощения у семьи погибшего мужчины и обещает помочь.
Кубань 24 03:47
7,1K
Шоу-бизнес

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова

Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
382
Армия и оружие

В ДНР заявили о новых обстрелах со стороны ВСУ

ИА Новороссия 04:10
8
Общество

Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор

Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
639
Здоровье

Орёл, Москва, Рим: главное о коронавирусе сегодня

"Орловские новости" продолжают информировать своих читателей о том, как развивается пандемия коронавируса в регионе, стране и мире.
Орловские новости вчера в 14:07
Футбол

Валенсия — Леванте 1:1

Матч ТВ вчера в 15:06
Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
2,1K
Здоровье

Росстат представил данные о смертности от коронавируса за апрель

Общее число зарегистрированных случаев смерти россиян с коронавирусом в апреле составило 2712 человек, следует из данных Росстата.
Ведомости 11:56
283
Культура

Скончался актер Сергей Масленников

Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
6
Культура

Новый сезон «Сватов» выйдет с полным актерским составом

В седьмом сезоне сериала "Сваты" появятся весь звездный состав актеров.
Piter.tv 13:58
11
Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
86
Футбол

Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут ПСЖ

Директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо в общении с газетой Le Journal du Dimanche подтвердил, что форвард Эдинсон Кавани и защитник Тиаго Силва покинут клуб по окончании сезона как свободные агенты.
Soccer.ru 13:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
PDVSA
Венесуэльская компания
Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы, крупнейшая компания страны. Обладает монопольным правом на добычу нефти и природного газа на континентальном и морском шельфах Венесуэлы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Венесуэла
Государство
Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное