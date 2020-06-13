Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВДобыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года

Добыча нефти в Венесуэле упала до рекордного за последние 75 лет уровня. Как сообщает Bloomberg, это случилось из-за новых санкций США, которые отразились на экспортной цене сырья. Известно, что госкомпания PDVSA приняла решение снизить объемы добычи нефти до 374 тыс. баррелей в сутки.
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После ухода Роснефти добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года

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