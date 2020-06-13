Энергетика
Деловое.ТВДобыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года
Добыча нефти в Венесуэле упала до рекордного за последние 75 лет уровня. Как сообщает Bloomberg, это случилось из-за новых санкций США, которые отразились на экспортной цене сырья. Известно, что госкомпания PDVSA приняла решение снизить объемы добычи нефти до 374 тыс. баррелей в сутки.
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Авто
Genesis вдвое увеличила гарантию на новый дизельный мотор
Автоновости дня 11:30
Политика
Президент заявил о выходе из пандемии с минимальными потерями
Расширенное правительство в России - кабинет министров и главы регионов - работают как одна команда, оценил он.
Российская газета 06:10
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы
"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
РИА Новости 10:55
Политика
Путин раскрыл свою роль в организации броска на Приштину
Российский марш-бросок на Приштину из Боснии в ночь с 11 на 12 июня 1999 года заключался в закреплении в аэропорту Слатина без согласования с другими войсками.
Lenta.ru 06:28
Гаджеты
В Сети появилось изображение нового логотипа AMD Radeon
В последнее время логотип AMD Radeon неоднократно менял свой облик, однако новые графические детали были небольшими.
NewInform 09:37
Происшествия
СК начал проверку по факту столкновения двух самолетов в Пулково
Следственный комитет России начал проверку по факту столкновения двух пассажирских самолетов в петербургском аэропорту Пулково.
Известия 12:32
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Общество
Академик объяснил сложность создания вакцины от коронавируса
На создание «нормальной» вакцины от коронавируса потребуется полтора-два года, при этом вскоре стоит ожидать вторую волну заболеваемости.
Lenta.ru 05:49
Общество
Свердловская область не готова к первому этапу снятия ограничений
Напомним, что Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений.
ТагилСити.ру вчера в 10:39
Общество
Нобелевские лауреаты Светлана Алексиевич и Герта Мюллер подписали обращение в поддержку Юрия Дмитриева
Авторы обращения считают, что уголовное дело против Юрия Дмитриева основано на желании «заглушить память о репрессиях» и называют политику властей «ползучей реабилитацией сталинизма».
Дождь 12:27
Экономика
Инвесторы перепутали компанию КНР с крупнейшими IT-компаниями
В марте текущего года инвесторы перепутали тикеры китайского производителя коммуникационного оборудования Zoom Technologies с сервисом видеосвязи Zoom.
Компания 10:45
Общество
За неделю 937 жителей Ростовской области заболели коронавирусом
С 8 по 14 июня в Ростовской области было зафиксировано 937 случаев заболевания коронавирусом.
РБК Ростов-на-Дону 03:46
Общество
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском 12 июня в 09:04
Игры
День первый: что показали в ходе шоу Guerrilla Collective
Рассказываем, что показали в ходе первого дня Guerrilla Collective.
Игромания.ру вчера в 10:54
Шоу-бизнес
Популярный бренд прервал работу с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина
Популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с ведущей Ксенией Собчак после того, как она пошутила об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.
Lenta.ru 07:34
Технологии
Назван простой способ смотреть YouTube-ролики без рекламы
В Сети обнаружили простой способ смотреть YouTube бесплатно и без рекламы, который заключается в изменении всего одного символа в URL.
Astera вчера в 12:12
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Здоровье
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заболевания коронавирусом
В Пермском крае выявлено 107 новых случаев заражения COVID-19: 66 человек проходят лечение в больницах, 39 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей, 2 случая зафиксировано посмертно.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:47
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в подмосковной Кубинке совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России; в настоящее время начинается Божественная литургия.
РИА Новости 02:57
Общество
Названа стоимость защиты Вашингтона Нацгвардией США в ходе протестов
Если власти США используют силы Национальной гвардии для поддержания порядка в Вашингтоне в ходе протестов, то на это придется потратить примерно 21,1 миллиона долларов.
Московский Комсомолец 12:17
Общество
Стало известно, сколько Михаил Ефремов зарабатывал в месяц
Экспресс газета 11:56
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением о ДТП
62инфо вчера в 02:05
Общество
Nickelodeon намекнул, что Губка Боб может быть геем
Газета.Ru 05:43
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты авторитетного немецкого портала Auto Bild составили рейтинг из пяти самых надежных кроссоверов.
Новые автомобили 00:55
Шоу-бизнес
Андрей Норкин рассказал, как планирует жить после смерти жены
Paparazzi.ru 05:19
Транспорт
В Москве метро изменит график работы из-за репетиции парада Победы
В Москве режим работы некоторых станций изменится из-за репетиции парада Победы, написал столичный метрополитен в Twitter.
Газета.Ru 12:24