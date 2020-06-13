Энергетика

Деловое.ТВДеловое.ТВДобыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года

Добыча нефти в Венесуэле упала до рекордного за последние 75 лет уровня. Как сообщает Bloomberg, это случилось из-за новых санкций США, которые отразились на экспортной цене сырья. Известно, что госкомпания PDVSA приняла решение снизить объемы добычи нефти до 374 тыс. баррелей в сутки.
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Добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года

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Добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года

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Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего уровня

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Добыча нефти в Венесуэле упала до 75-летнего минимума

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Нефтедобыча в Венесуэле сократится до уровня 1945 года

ИА Красная Веснавчера в 12:40

СМИ узнали о падении добычи нефти в Венесуэле до уровня 1945 года

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