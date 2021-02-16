Падение добычи сланцевой нефти в США в марте по отношению к февралю составит 77 тыс. баррелей - до 7,504 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

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