Добыча сланцевой нефти в США в марте снизится до 7,5 млн баррелей в сутки
Падение добычи сланцевой нефти в США в марте по отношению к февралю составит 77 тыс. баррелей - до 7,504 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.В источнике
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