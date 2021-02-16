Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Добыча сланцевой нефти в США в марте снизится до 7,5 млн баррелей в сутки

Падение добычи сланцевой нефти в США в марте по отношению к февралю составит 77 тыс. баррелей - до 7,504 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.В источнике
Подробнее о событии

Производство нефти в США упало на треть

Нефтегазовая вертикаль02:49

В США зафиксировали рекордное падение добычи нефти

ПРАЙМ00:56

В США рухнула добыча нефти из-за рекордных холодов

Lenta.ru15 февраля в 12:04

Добыча сланцевой нефти в США в марте снизится до 7,5 млн баррелей в сутки

ТАССвчера в 14:58

Bloomberg: добыча нефти в Пермском бассейне снизилась на 1 млн б/д из-за холодов

Profinance.ru15 февраля в 13:06

Экономика. Курс дня. Остановка НПЗ в Техасе, падение продаж автомобилей в Европе, рекорд биткоина

Вести.Ruвчера в 14:10

На добычу нефти в Техасе может повлиять похолодание

Агентство нефтегазовой информации15 февраля в 02:41
Интересное

МИД РФ подтвердил отказ в визе кандидату на должность главы представительства НАСА

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия отказала в визе кандидату на должность главы представительства НАСА в России в качестве ответного шага на аналогичный отказ со стороны США.
Газета.Ru02:51

ISU использует опыт «пузыря» ЧМ в Херенвене на ЧМ по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) использует опыт проведения соревнований по конькобежному спорту в Нидерландах для организации чемпионатов мира по шорт-треку и фигурному катанию, сообщил РИА Новости президент ISU Ян Дайкема.
РИА Новости15 февраля в 00:02

Эксперты опубликовали рендеры нового УАЗ Патриот 2021 года

Официальной информации по дату выхода нового отечественного полноприводного автомобиля опубликовано не было Автомобильные эксперты и дизайнеры попытались представить, каким будет УАЗ Патриот нового поколения, и создали рендеры новой модели.
Регион online02:56