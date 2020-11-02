Добыча угля в Якутии за девять месяцев упала почти на 10%
Угледобыча в Якутии за девять месяцев этого года показала снижение почти на 10% на фоне снижения цен на сырье. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Якутии Айсен Николаев.В источнике
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Айсен Николаев: в экономике Якутии отмечается рост по основным направлениям
О том, как власти Якутии адаптируют экономику к новым реалиям, и о реализации арктической стратегии региона в условиях пандемии в интервью ТАСС рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. — Айсен Сергеевич, пандемия стала серьезным вызовом для российских регионов.
ТАСС19:00
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