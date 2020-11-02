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ТАСС
ТАСС

Добыча угля в Якутии за девять месяцев упала почти на 10%

Московский Комсомолец Якутия
Neftegaz.ru
Vostok.Today
RuNews24.ru
Угледобыча в Якутии за девять месяцев этого года показала снижение почти на 10% на фоне снижения цен на сырье. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Якутии Айсен Николаев.В источнике
С чего всё началось
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Айсен Николаев: в экономике Якутии отмечается рост по основным направлениям

О том, как власти Якутии адаптируют экономику к новым реалиям, и о реализации арктической стратегии региона в условиях пандемии в интервью ТАСС рассказал глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. — Айсен Сергеевич, пандемия стала серьезным вызовом для российских регионов.
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Добыча угля сократилась в Якутии

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В Якутии выросла добыча нефти, газа и золота

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Айсен Николаев: «В экономике Якутии отмечается рост»

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Глава Якутии прокомментировал сокращение объемов добычи угля в регионе

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В 2020 году в Якутии выросла добыча газа, нефти и золота

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Добыча угля в Якутии за девять месяцев упала почти на 10%

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Добыча угля в Якутии за 9 месяцев 2020 г. упала почти на 10%

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Ульяновские власти проверят информацию о зарубежной поездке двух чиновников

Ульяновск, 2 ноября 2020, 12:17 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести проверку информации о поездке двух высокопоставленных чиновников за границу на частном самолёте.
Ульяновские власти проверят информацию о зарубежной поездке двух чиновников
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RT на русском00:12

Курдюмов и Титов побывали в «красной зоне» инфекционного госпиталя

Первый зампред регионального правительства Дмитрий Курдюмов пригласил депутатов ЗСКО посетить один из кировских инфекционных госпиталей На приглашение Дмитрия Курдюмова посетить "красную зону" одного из кировских инфекционных госпиталей из всех депутатов ЗСКО согласился только зампред регионального парламента Роман Титов.
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В Кремле отказались комментировать спор Кадырова и Жириновского

Кремль не считает необходимым продолжать дискуссию вокруг спора главы Чечни Рамзана Кадырова и лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского из-за Франции, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости04:23

Девелоперы добавят метры

Руководитель департамента консалтинга и аналитики "Азбуки жилья" Ярослав Дарусенков считает, что в таких условиях рост цен на новостройки сохранится как минимум до конца года.
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В деле обвиняемых в мошенничестве с имуществом Баталова открылись новые эпизоды

Дрожжин и Цивина получили квартиры от 18-ти старых актеров В процессе выяснения подробностей деятельности Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, которые в настоящее время находятся под домашним арестом, открываются новые шокирующие факты.
WomanHit.ru04:26