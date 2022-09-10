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Добычу газа по проекту «Сахалин-3» начнут с 2025 года

"Газпром" с 2025 года начнет добычу газа Южно-Киринском на месторождении по проекту "Сахалин-3", сообщил в интервью ТАСС по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
ТАСС
«Сейчас наша стратегическая задача — совместно с «Газпромом» как можно быстрее запустить проект «Сахалин-3». Мы идем по срокам, которые запланировали. С 2025 года в рамках проекта начнется добыча газа, которая составит 5 млрд куб. м», — заявил градоначальник.
АБН
Губернатор уточнил, что параллельно по тому же проекту идет освоение Аяшского месторождения нефти, где с 2030 года предполагается начать добычу 3 млн тонн нефти в год.
ТАСС
В перспективе ежегодно на проекте будет добываться 10 млрд куб. м газа и 10 млн тонн нефти.
ТАСС

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Добычу газа на крупнейшем месторождении у берегов Сахалина начнут в 2025 году
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Добычу газа по проекту «Сахалин-3» начнут с 2025 года
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