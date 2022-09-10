"Газпром" с 2025 года начнет добычу газа Южно-Киринском на месторождении по проекту "Сахалин-3", сообщил в интервью ТАСС по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ) губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
«Сейчас наша стратегическая задача — совместно с «Газпромом» как можно быстрее запустить проект «Сахалин-3». Мы идем по срокам, которые запланировали. С 2025 года в рамках проекта начнется добыча газа, которая составит 5 млрд куб. м», — заявил градоначальник.
Министерству финансов предстоит сложная работа над бюджетом на следующие три года, заявил в эфире канала "Россия 24" глава ведомства Антон Силуанов "Я думаю, что бюджет на предстоящую трехлетку будет самый сложный в моей профессиональной карьере", — сказал Силуанов.