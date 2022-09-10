«Сейчас наша стратегическая задача — совместно с «Газпромом» как можно быстрее запустить проект «Сахалин-3». Мы идем по срокам, которые запланировали. С 2025 года в рамках проекта начнется добыча газа, которая составит 5 млрд куб. м», — заявил градоначальник.