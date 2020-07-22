Энергетика
Deita.ruДобычу нефти и газа приостанавливают на Сахалине
Тысячи сахалинцев не знают, что будет с их работой Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко устроил прямую линию по поводу приостановки добычи нефти и газа компанией «РН-Сахалинморнефтегаз», сообщает ИА DEITA.RU.
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