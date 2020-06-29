"Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11 главе (закона о банкротстве - ред.) в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса для облегчения комплексной реструктуризации баланса", - говорится в релизе компании.

Общество В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию. 24

Общество Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона» Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб. 167

Общество Массовые мероприятия разрешили на Сахалине Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Сколько стоят хиты Егора Крида, Димы Билана и Макса Барских Пока концерты и гастроли у звезд на паузе, есть время пополнить свой репертуар новыми песнями. Чем многие артисты и занимаются.

Шоу-бизнес 49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере. 7

Общество В Минтруде подтвердили выплату «путинского» пособия на детей 1 июля Сегодня издание Znak.com написало о закрытом совещании руководства Пенсионного фонда России, на котором обсуждалось перечисление пособий 1 июля, в основной день голосования по изменению Конституции. 74

Общество Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев. 1,8K

Экономика Граждан ждут дополнительные финансовые расходы с 1 июля Россиян уже с 1 июля ждут дополнительные финансовые расходы в связи с нововведениями в законодательстве, сообщает PRIMPRESS. 1

Политика Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. 6

Политика В Сети высмеяли Украинскую книгу о конституции за упоминание шумеров Пользователи Интернета высмеяли обнародованную Офисом президента Украины книгу "Простая конституция" за сомнительную фразу про шумеров.

Армия и оружие Фото недели. Парад Победы как дань памяти и выставка военных достижений В среду, 24 июня, в Москве на Красной площади прошел Парад Победы, перенесенный из-за пандемии коронавируса с 9 мая.

Футбол Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону» Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда», Хави Эрнандес заявил, что мечтает возглавить каталонский клуб.

Спорт В Dota 2 вышел патч 7.27 В ночь на 29 июня разработчики выпустили новый патч для Dota 2 — 7.27.

Финансы Банки ограничили возможность уходить в минус по дебетовым картам На фоне пандемии коронавируса российские банки стали снижать кредитные риски, резко сократив средний лимит овердрафта для клиентов, которые тратят по дебетовым картам больше средств, чем имеют. 1

Общество Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%. 107

Здоровье Вторая волна коронавируса угрожает доллару Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140.