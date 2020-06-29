Энергетика
РИА НовостиАмериканский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве
"Корпорация Chesapeake Energy сегодня объявила о том, что компания добровольно подала заявку на получение защиты по 11 главе (закона о банкротстве - ред.) в суд США по делам о банкротстве Южного округа Техаса для облегчения комплексной реструктуризации баланса", - говорится в релизе компании.
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