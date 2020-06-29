Энергетика
ТАССДобытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве
Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся разведкой и добычей сланцевых нефти и газа, попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте компании.
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Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Территория новостей 11:56
Здоровье
В Калмыкии второй этап снятия ограничений продлили до 12 июля
Второй этап снятия ограничений продлен в Калмыкии до 12 июля включительно, соответствующее решение принято оперштабом республики по противодействию коронавирусной инфекции, сообщает в воскресенье пресс-служба главы региона.
ТАСС 14:01
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Армия и оружие
Sohu: новейший ионный двигатель России станет проблемой для США
Новейший российский ионный двигатель может стать революционным технологическим прорывом, а также большой проблемой для США.
ПолитРоссия 06:02
Происшествия
В Хакасии устраняют последствия непогоды, есть пострадавший
Абакан, 29 июня 2020, 05:35 — REGNUM Несколько муниципалитетов Хакасии пострадали от ливня и штормового ветра 28 июня.
REGNUM 22:35
Политика
В американском штате задумали поменять «расистский» флаг
Губернатор американского штата Миссисипи Тейт Ривз рассказал о намерении поменять флаг штата, содержащий символику Конфедерации южных штатов, которую многие считают расистской.
Lenta.ru вчера в 16:03
Армия и оружие
Турция анонсировала разрыв соглашения с Россией по Сирии
Российско-турецкое соглашение по созданию зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб не смогло просуществовать четыре месяца, как министр обороны Турции Хулуси Акар сделал заявление, в котором сообщил о том, что Анкара возобновляет боевые действия в этом регионе, что автоматически разрывает действующие договорённости с Москвой.
Avia.pro 26 июня в 22:31
Гаджеты
Умные часы Oppo Watch готовят к выходу на европейский рынок
Внешне новая модель умных часов похожа на Apple Watch. У версии гаджета Oppo Watch также изогнутый экран и те же элементы дизайна.
Goroday.ru 17:38
Футбол
Памятник Федору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
Памятник известному футболисту московского "Спартака" Федору Черенкову открыт на могиле футболиста на Троекуровском кладбище в Москве.
РИА Новости 07:19
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru 14:48
Культура
Опубликован первый трейлер мультфильма Pixar «Душа»
Кинокомпании Pixar и Disney совместно создали анимационный фильм "Душа".
iReactor 13:14
Экономика
НСПК поборется с традиционными системами переводов в Средней Азии
НСПК поборется с традиционными системами переводов в Средней Азии Платежная система «Мир» выходит на рынок трансграничных переводов в страны СНГ — для держателей ее карт станут доступны переводы в банки Узбекистана и Киргизии.
Коммерсантъ 18:04
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Здоровье
Врач рассказала о связи шашлыка с развитием рака
Шашлык может способствовать развитию онкологических заболеваний, рассказала врач-диетолог Марина Макиша.
Известия 18:25
Политика
Путин: нет оснований говорить, что коронавирус был кем-то вброшен
Президент России Владимир Путин не видит оснований для утверждений об искусственном происхождении коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:29
Футбол
Киевское «Динамо» проиграло «Десне» в чемпионате Украины
РИА Новости 15:36
Путешествия
Новосибирск вошёл в топ городов-миллионников для недельных путешествий
Часть россиян проведут отпуск в крупных городах России, при этом одним из самых популярных для недельного отдыха мегаполисом, стал Новосибирск.
Om1.ru 26 июня в 09:21
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru 08:48
Здоровье
Многолетние последствия коронавируса встревожили ученых
Специалисты отмечают, что негативные последствия затрагивают легкие человека, тяжелое течение заболевания может привести к плохой свертываемости крови, головокружениям, сильным головным болям.
Evo-rus.com 01:11
Здоровье
В Хакасии выявили 39 новых носителей коронавируса
Абакан, 26 июня 2020, 08:18 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 июня в республиканском правительстве.
REGNUM 26 июня в 01:18
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Наука
Ездовые собаки разводились людьми раньше, чем ранее предполагалось
Evo-rus.com 26 июня в 11:43
Здоровье
В 13 областях Украины могут ужесточить карантинные меры
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о том, что в связи со стремительным ростом числа новых фактов заражения COVID-19, а также из-за ухудшения динамики заболеваемости, о чем свидетельствует резкая наполняемость клиник, предназначенных для лечения коронавирусных пациентов, карантинные меры могут быть усилены в 13 областях страны.
RuNews24.ru 07:27
Интернет
В Google Meet появится поддержка новых функций
Источник говорит о том, что в новой версии Google Meet пользователи смогут использовать функцию, которая позволит размыть фон во время видеосвязи или же заменить его любым изображением.
3DNews 06:38
Шоу-бизнес
Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах Тарасова
Костенко считает приговор нечестным по отношению к своим детям. Жорин отреагировал на слова Костенко в деле об алиментах.
ВладТайм 03:11
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Ожидается, что уже завтра начнется распространение стабильной версии оболочки MIUI 12 для первых смартфонов производителя.
The GEEK 09:35