Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся разведкой и добычей сланцевых нефти и газа, попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте компании.

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

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