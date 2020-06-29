Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаДобывающая сланцевую нефть компания Chesapeake обанкротилась в США

Напомним, в начале апреля в США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания Whiting Petroleum. Ее акции подешевели на 45 процентов.
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Американская компания, добывающая сланцевую нефть Chesapeake — банкрот

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В США обанкротилась нефтяная компания Chesapeake Energy

ИА Красная Весна18:17

Компания по добыче сланцевой нефти Chesapeake объявила о банкротстве

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Добывающая сланцевую нефть компания Chesapeake обанкротилась в США

Российская газета19:15

Американский добытчик сланцевой нефти Chesapeake объявил о банкротстве

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Добытчик сланцевой нефти из США Chesapeake заявил о банкротстве

RT на русском19:31

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве

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