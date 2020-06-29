Энергетика
Российская газетаДобывающая сланцевую нефть компания Chesapeake обанкротилась в США
Напомним, в начале апреля в США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания Whiting Petroleum. Ее акции подешевели на 45 процентов.
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Спорт
В Dota 2 вышел патч 7.27
В ночь на 29 июня разработчики выпустили новый патч для Dota 2 — 7.27.
Dota2.ru 19:24
Общество
Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
РИА Новости 26 июня в 10:29
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей 11:56
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Башкирии достигло 5 220
В Башкирии за сутки на 27 июня увеличилось число заболевших коронавирусом.
Kursk.com вчера в 04:30
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ 18:09
Футбол
Черчесов поддержал «Сочи» за игру взрослым составом против «Ростова»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал футбольный клуб «Сочи», который ожесточенно критикуют за выставление на матч 23-го тура Тинькофф РПЛ основного состава против игроков «Ростова» школьного возраста.
Спорт день за днем 12:14
Шоу-бизнес
Пригожин назвал Егора Крида «сынком» и подарил ему часы с бриллиантами
В четверг, 25 июня, продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео в своем аккаунте в Instagram и поздравил певца Егора Крида с днем рождения словами: «С Днюхой, сынок!»
RuNews24.ru 13:33
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Общество
Стоимость «Ангары-А5» в три раза превышает стоимость «Протона-М»
Стоимость изготовления ракеты «Протон-М» составляет 2,33 млрд руб. по заключённому в апреле 2020 года контракту.
RT на русском 18:31
Футбол
«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»
ProstoProSport 15:14
Экономика
Акции «Полюса» за год выросли почти вдвое. Что будет с бумагами дальше
Акции «Полюса» за последний год выросли почти на 100%, достигнув ₽11 740 за бумагу.
РБК 04:35
Происшествия
На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды
Сообщается также, что в настоящий момент сброс воды прекращен.
Российская газета 06:22
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s продают со скидкой 30%
Гаджет предлагается с официальной гарантией.
Evo-rus.com 11:35
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Политика
Глава Крыма отказался просить у Зеленского возобновить подачу воды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти не будут просить президента Украины Владимира Зеленского возобновить подачу воды на полуостров.
РБК 08:51
Космос
У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла
Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor 26 июня в 09:22
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей 07:09
Футбол
Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера «Крыльев Советов»
Российская газета 11:53
Политика
Путин назвал пандемию коронавируса испытанием для человечества
Пандемия коронавируса стала испытанием, посланным людям, которые считают себя властителями мира.
Народные новости 06:47
Культура
На Первый канал возвращается «Dance Революция»
Танцевальный проект «Dance Революция» снова появится в эфире Первого канала. Продолжение шоу стартует 28 июня.
Культуромания 11:45
Общество
В РФ готовят нововведение пенсионерам, получающим выплаты на карту
В РФ пенсионеры, получающие деньги на пластиковую карту, могут прочувствовать на себе некоторые нововведения.
ToDay News Ufa 14:03
Футбол
«Интер» обыграл «Парму» в матче Серии А
Чемпионат 17:44
Армия и оружие
Сотрудники ФБР оказались причастны к теракту в США в 2015 году
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США оказались причастны к нападению террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Гарленде (Техас) в 2015 году.
Lenta.ru 17:06
Технологии
Эксперт рассказал, почему надо отключать геолокацию на смартфоне
Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.
ПРАЙМ 19:06
Футбол
Задержанных фанатов «Спартака» оштрафовали на 5 тысяч рублей
Газета.Ru вчера в 22:55
Футбол
Хави заявил, что надеется и готовится возглавить «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда», Хави Эрнандес заявил, что мечтает возглавить каталонский клуб.
RT на русском 18:52