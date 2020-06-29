Энергетика
ТАССДобытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявил о банкротстве
Американская компания Chesapeake Energy, занимающаяся разведкой и добычей сланцевых нефти и газа, попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте компании.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 21:12, Ашберн
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Общество
Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля
Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
Здоровье
Эксперты назвали лучшие продукты для очищения легких от вредной слизи
Shraibikus News 06:14
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Футбол
Олег Саленко провел лучший матч в карьере и вписал себя в историю ЧМ
Спорт-Экспресс 02:17
Политика
Лукашенко рассказал о переживаниях из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за коронавируса.
Lenta.ru 18:02
Общество
Режим ЧС введен в районе Приморья из-за затоплений
На территории Кавалеровского района Приморья был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с подтоплением домов, мостов и разрушением участков дорог.
Газета.Ru вчера в 05:21
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды, 1 июля.
Известия 19:20
Футбол
«Реал» обыграл «Эспаньол» и стал единоличным лидером Примеры
В матче 32-го тура "королевский клуб" обыграл "Эспаньол" (1:0) и опередил "Барселону" на два очка.
Российская газета 18:27
Политика
Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Газета.Ru 16:43
Происшествия
Три человека пострадали в опрокинувшемся автомобиле в Долинском районе
ДТП произошло в Долинском районе 27 июня в 21:45.
АСТВ 19:27
Здоровье
Вторая волна коронавируса угрожает доллару
Всего в США в субботу было зарегистрировано 44 737 новых случаев коронавируса, за три дня (с четверга по субботу) – 122 140.
Ведомости 17:07
Спорт
В Dota 2 вышел патч 7.27
В ночь на 29 июня разработчики выпустили новый патч для Dota 2 — 7.27.
Dota2.ru 19:24
Экономика
Баранине предписали самоизоляцию
С 1 июля в России вступают в силу новые правила перемещения товаров животного происхождения в связи с регионализацией по ящуру: они вводят запрет на поставки необработанной баранины из Южного (ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) федеральных округов в другие регионы страны.
Коммерсантъ 18:04
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
Технологии
TikTok назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных
Критика TikTok продолжается: на этот раз приложение назвали замаскированным под соцсеть сервисом для сбора данных.
Ferra 13:37
Происшествия
На территории Вологодской области зафиксировали смерч
Смерч зафиксировали на территории Тарногского района Вологодской области.
ТАСС вчера в 11:58
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
Режиссёр Алексей Учитель рассказал о совместном проекте с Кристиной Асмус. Знаменитый режиссёр сейчас работает над несколькими проектами.
Территория новостей 11:56
Футбол
Алексей Еськов назначен главным арбитром матча ЦСКА – «Спартак»
Говорит Москва 14:49
Кино
В Сети опубликовали первый трейлер сериала «Дивный новый мир»
На YouTube-канале стриминговой платформы Peacock опубликовали первый трейлер научно-фантастического сериала "Дивный новый мир", основанного на одноименном романе Олдоса Хаксли о дистопии, замаскированной под утопию.
РИА Новости 19:09
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
«Интурист» пока сообщил об аннулировании туров до 16 июля.
Территория новостей 00:43
Общество
Санатории изменят правила приёма туристов на фоне коронавируса
«При поступлении в санаторно-курортное учреждение отдыхающие, кроме требуемого пакета документов, должны предоставить справку или отметку в пакете документов об отсутствии контакта с больными СOVID-19 в течение предшествующих 14 дней, выданную медицинской организацией не позднее чем за три дня до отъезда», — сообщается в документе.
RT на русском вчера в 04:55
Автоспорт
Гран При Австрии: Предварительный прогноз погоды
F1news.ru 17:00
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Политика
В США последний штат решил убрать символ конфедератов с флага
Штат Миссипи последним в США решил убрать со своего флага символ Конфедерации.
НТВ 12:16
Общество
Названы регионы РФ с наиболее доступным жильем
Исследование определило регионы страны с наиболее доступным по стоимости жильем. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:28
Происшествия
«Норникель» сливает ядовитые отходы в озеро Пясино
Как сообщают корреспонденты издания «Новая газета», оказалось, что металлургический завод «Норникель», расположенный в 20 километрах от Норильска, сбрасывает производственные отходы в реку Хараелах, а также в само озеро Пясино.
Live24 05:05