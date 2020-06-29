Энергетика
ИзвестияВ США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве. 28 июня на своем сайте компания заявила, что обратилась к 11 главе закона о банкротстве, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Общество
Канцлер Германии подтвердила, что надевает маску в магазине
Рекомендации Института вирусологии имени Роберта Коха надевать маску во время посещения магазина придерживается канцлер Германии Ангела Меркель.
ИА Красная Весна 14:30
Общество
В омской «конституционной» лотерее нашли меченые билеты
Журналисты обнаружили, что на некоторых лотерейных билетах часть QR-кода обведена черным маркером.
RuNews24.ru 09:36
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Постпред США при ООН Келли Крафт осудила решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:02
Авто
Ателье Atoy Customs представило новую версию Toyota Land Cruiser 200
Представленный тюнинг-ателье Atoy Customs авто адаптирован к езде в плотном дорожном потоке Филиппин и в экстремальных условиях.
Evo-rus.com 09:27
Здоровье
В Тульской области на коронавирус обследованы более 140 тысяч жителей
К 29 июня обследовано 140 тысяч человек.
Тульская пресса 15:34
Происшествия
Обвинение просит провести закрытое заседание по делу историка Соколова
RT на русском 16:04
Транспорт
Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
Общество
В школах проведут эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
В российских школах и колледжах планируется провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды.
Российская газета 27 июня в 05:10
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Туристические операторы Coral Travel, «Интурист», PEGAS Touristik, TEZ Tour и ANEX Tour начали отменять брони на июль из-за неопределенности со сроком снятия ограничений по COVID-19.
Городовой 14:57
Происшествия
При пожаре в многоэтажке на западе Москвы погибли два человека
В результате пожара погибли два человека.
Газета.Ru 14:34
Происшествия
Актер российских криминальных сериалов Третьяк ранил жену ножом в лицо
Российский актер театра, кино, ТВ и актер озвучки Владислав Третьяк напал на жену с ножом.
Российская газета 09:16
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Футбол
«Валенсия» во второй раз за сезон уволила главного тренера
«Валенсия» сменила второго главного тренера по ходу сезона. В понедельник в отставку был отправлен Альберт Селадес.
Евро-футбол.ру 15:21
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
С 1 июля на территории Российской Федерации вступит в силу целый ряд нововведений для водителей и владельцев автомобилей.
Новые автомобили вчера в 23:15
Армия и оружие
Новые российские эсминцы оснастят «Калибрами» и «Цирконами»
Корабль будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр", уже хорошо зарекомендовавших себя в боях против террористов в Сирии, и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые проходят сейчас испытания.
Утро.ru 13:28
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июня, подписал указ, согласно которому граждане, прибывающие в запасе, призываются на военные сборы.
Известия 12:21
Общество
Для большинства россиян наступила сокращенная рабочая неделя
Жителей Владимирской области ждет сокращенная рабочая неделя. Это связано с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию.
Владимирские новости 04:03
Шоу-бизнес
Жена Михаила Ефремова заявила, что дочь хочет посадить актера в тюрьму
Четвертая жена актера Михаила Ефремова Ксения Качалина сообщила о том, что их общая дочь Анна Мария Ефремова будет рада, если отца отправят в тюрьму, а мать - в психиатрическую лечебницу.
Газета.Ru 07:17
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
Тестовые полеты самолетов Boeing 737 MAX начались в США
Самолет Boeing 737 MAX выполняет первый сертифицированный полет, сообщается на официальной странице Федерального управления гражданской авиации в социальной сети.
iReactor 13:46
Политика
США прекратят поставки оборонной продукции в Гонконг
"Сегодня Соединенные Штаты прекращают экспорт оборонной продукции американского происхождения, которая находится в ведении госдепартамента, а также (экспорт) секретных технологий двойного назначения, находящихся в ведении министерства торговли, в Гонконг", - написал он в Twitter.
РИА Новости 16:21
Происшествия
В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку
Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.
РИА Новости 13:03
Общество
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения направит в Китай команду для расследования причин происхождения коронавирусной инфекции нового типа.
Комсомольская правда 15:03
Общество
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31
Политика
Twitch временно заблокировал аккаунт Трампа за «разжигание ненависти»
Видеостриминговый сервис Twitch, который принадлежит американскому магнату Джеффу Безосу, принял решение временно заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа из-за его комментариев c "разжиганием ненависти", сообщает Fox News.
Газета.Ru 15:00