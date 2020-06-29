Компания-добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake Energy объявила о банкротстве.

Добытчик сланцевой нефти в США Chesapeake заявил о банкротстве

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