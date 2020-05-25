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Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 138

Происшествия Два дома сгорели ночью в Барнауле На момент прибытия первого пожарного подразделения, два частных жилых дома уже полыхали открытым огнем, из-за высокой плотности застройки существовала угроза распространения огня на рядом стоящие строения. 1

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Музыка Легендарная группа ABBA порадует новыми песнями Комментарии Бьёрна появились после того, как композитор Бенни Андерссон (другой участник легендарной четвёрки) "проболтался" о планах по написанию новых песен. fish-owner.livejournal.com "I Still Have Faith In You" — первый анонсированный в 2018 году сингл группы, который должен был выйти в декабре.

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