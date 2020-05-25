Энергетика
Российская газетаДобывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся
Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.
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