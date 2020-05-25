Энергетика
Российская газетаДобывающие сланцевую нефть компании не скоро восстановятся
Добывающие сланцевую нефть американские компании еще не скоро восстановятся. На это потребуется минимум несколько лет. И все из-за коронавируса и падения спроса на энергоносители.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
WSJ: компании по добыче сланцевой нефти в США снизили свои бюджеты на 48% из-за COVID-19
Экономика сегодня23:27
Компаниям по добыче сланцевой нефти в США потребуются годы, чтобы оправиться от COVID-19
Политическая Экспертиза22:16
В США заявили о проблемах «сланцевой» отрасли: для ряда компаний прекратили публикацию кредитных рейтингов
Военное обозрениевчера в 08:53
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:31, Ашберн
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Происшествия
В Москве девять человек задержаны за перестрелку в ЖК «Ясный»
Российская газета 16:21
Происшествия
Автомобиль с тремя людьми упал в реку в Приморье
В Приморском крае упал в реку автомобиль, в котором находились три человека.
Газета.Ru 21:41
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре отметили, что алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья.
РБК 22:31
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском 08:53
Здоровье
Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отреагировала на данные о высокой смертности врачей, работающих с зараженными коронавирусом пациентами.
Lenta.ru 15:11
Космос
Россия планирует эксперимент с перепелиными яйцами на МКС в 2021 году
На следующий 2021 год на Международную космическую станцию (МКС) намечено доставить инкубатор с перепелиными яйцами для исследования эмбрионов.
Известия 22:23
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка Алина Загитова стала олимпийской иконой стиля.
Российская газета 16:14
Гаджеты
Компания Huawei нашла способ обхода американских санкций
Как стало известно, MediaTek уже готовится к увеличению объёмов производства процессоров и ведет расчеты, ведь благодаря Huawei объёмы выпуска нужно будет увеличивать в три раза.
Astera 15:22
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на этой неделе в России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на этой неделе в России.
RT на русском 22:30
Шоу-бизнес
Супруга Константина Эрнста родила третьего ребенка
Супруга Константина Эрнста Софья родила третьего ребенка, хотя возлюбленные сообщили о беременности всего несколько месяцев назад.
Дни24 04:29
Общество
В Якутске за выходные коронавирусом заразились 169 человек
По данным оперштаба, в Якутии за сутки выявлен 81 случай коронавируса, 12 человек выздоровели, один летальный исход.
SakhaPress.ru 22:32
Футбол
Переход Кантона в «МЮ» — лучший трансфер в истории АПЛ по версии FourFourTwo
Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших трансферов в истории АПЛ.
Спорт-Экспресс 21:30
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
Недвижимость
Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%
Объемы выданной в России ипотеки в апреле упали почти на 40%, следует из данных Объединенного кредитного бюро («Известия» с ними ознакомились).
Известия 17:01
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия 12:01
Авто
6 автомобилей, которые подешевели в России в кризис
Новые автомобили 12:09
Общество
Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса
Победа над коронавирусной инфекцией может быть одержана к концу лета, заявил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 23:07
Общество
Уже более 1000 жителей Омской области заразились коронавирусом
Подавляющее число новых случаев выявлено в Омске. Количество выявленных случаев коронавируса в Омской области перевалило за 1000.
РИА ОмскИнформ 23:08
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду на Северной верфи
В пятницу, 22 мая, на Северной верфи на воду спустили фрегат «Адмирал Головко». До конца этого года на корабль установят оборудование.
Невские Новости 22 мая в 08:43
Хоккей
Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка
Vprognoze.ru 04:07
Футбол
Срна: «„Динамо“ Семина было самым сильным после эры Лобановского»
Экс-капитан «Шахтера» Дарио Срна поделился воспоминаниями о победе в Кубке УЕФА-2008/09 и назвал киевское «Динамо» под руководством Юрия Семина одним из сильнейших в истории клуба.
Sport24.ru 19:46
Энергетика
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 22 мая в 10:44
Общество
Заммэра Москвы рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Напомним, что с 25 мая в Москве возобновится работа каршеринга. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 22:11
Происшествия
В Якутии в ДТП погибли две женщины
SakhaPress.ru 23:13
Экономика
Минфин предложил упростить продажу ювелирных изделий
Минфин предложил в шесть раз увеличить сумму розничных покупок с помощью банковских карт, при которых необходима идентификация покупателей ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней.
Ведомости 17:34